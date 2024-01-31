Единственный живой гигантский муравьед-альбинос в мире: на Земле не найти ему подобных (видео)

Исследователи рассказали о единственном живом гигантском муравьеде-альбиносе, обитающем в Бразилии — другого такого не встретить на планете.

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В муниципалитете Трес-Лагоас штата Мату-Гросу-ду-Сул в Бразилии живет очень особенное животное по имени Элвин — единственный известный в мире живой муравьед-альбинос. Впервые самец был найден на местном ранчо в 2022 году, когда цеплялся за спину матери, пишет IFLScience.

Гигантские муравьеды (Myrmecophaga tridactyla) являются самыми крупными представителями муравьедов. Однако особенность Элвина заключается в том, что он настоящий альбинос, а не лейцист — животное с генетической мутацией, влияющей на выработку меланина. Отсутствие меланина означает, что Элвин полностью лишен окраса, характерного для его сородичей — все его тело от кончика носа до кончика хвоста покрыто абсолютно белым мехом.

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По словам исследователей из Института охраны диких животных (ICAS), изначально они опасались, что Элвин может не выжить из-за отсутствия типичной окраски. Ученые поместили на животное устройство GPS-слежения, чтобы иметь возможность наблюдать за развитием и здоровьем муравьеда-альбиноса. К счастью, страхи ученых не оправдались — сегодня Элвин абсолютно здоров и успешно развивается.

В отличие от сородичей гигантский альбинос имеет полностью белый мех Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock

Исследователи отмечают, что это уже второй детеныш муравьеда с альбинизмом, найденный в этом ранее. Ранее, в августе 2021 года, ветеринар Дебора Йоги обнаружила детеныша-альбиноса, однако на момент прибытия команды, он, к сожалению, был уже мертв. Ученые предполагают, что детеныш утконоса умер в результате нападения хищников.

По словам Йоги, им с коллегами все же удалось собрать генетический материал, который позже был доставлен в лабораторию для анализа. Спустя год в том же районе ученые вновь обнаружили детеныша утконоса-альбиноса. На этот раз ученым удалось разместить на нем трекер и отслеживать передвижения животного. Кроме того у команды появилась уникальная возможность изучить эту редкую особенность у утконосов.

Отметим, что типичная темная окраска муравьедов чрезвычайно важна для животных: она помогает им маскироваться от хищников, а также фильтровать солнечные лучи и поддерживать температуру. По словам соавтора исследования, биолога Нины Аттиас, в научном сообществе существует теория, что животные с альбинизмом в дикой природе, как правило, менее приспособлены к жизни. Раз им выпала такая возможность, команда решила проверить это на практике: насколько муравьеды-альбиносы восприимчивы к жаре солнцу, уязвимы перед хищниками и имеют ли какие-либо особенности в потребностях и поведении.

Спустя год наблюдений команда сообщила, что Элвин абсолютно здоров и успешно развивается: в мае 2023 году его вес составлял 14 кг, а рост достигал 1,52 м. Отметим, что взрослые гигантские муравьеды могут достигать в длину 1,8-2,4 метра, а их вес составляет до 45 килограммов.

Ранее Фокус писал о том, что тараканы-альбиносы гораздо более редкий феномен, чем считалось ранее.