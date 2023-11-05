Почти как люди: какие животные на самом деле могут узнать себя в зеркале (фото)

Только люди каждый день рассматривают себя в зеркале, но мы не единственный вид на Земле, который узнает себя в нем.

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Ученые начали изучать способность животных узнавать себя в зеркале более 50 лет назад, но с тех пор лишь некоторые виды прошли это испытание отражающей поверхностью, пишет Live Science.

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Исследователи впервые проверили способность животных узнавать себя в зеркале на обыкновенных шимпанзе в 1970 году. После этого в течение десятилетий проводились подобные эксперименты и другими животными, не только приматами. В этих исследованиях ученые пытались обнаружить признаки самосознания у представителей разных видов, которые смотрели в зеркало. Но лишь немногие животные понимают, что они видят в зеркале сами себя.

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В экспериментах с шимпанзе, которые проводили 53 года назад, ученые погрузили приматов в сон и нанесли красную краску им на морды. Когда шимпанзе проснулись и посмотрели на себя в зеркало, то они внимательно рассматривали именно эти красные отметины. Таким образом ученые пришли к выводу, что этот вид приматов скорее всего понимает, что смотрит сам на себя в отражающей поверхности. Подобные тесты считаются убедительным доказательство существования у животных зеркального самосознания.

Исследователи впервые проверили способность животных узнавать себя в зеркале на обыкновенных шимпанзе в 1970 году Фото: Abeselom Zerit/Shutterstock

В 1973 году ученые провели подобный эксперимент с орангутангами, которые также прошли испытание, то есть они также скорее всего узнают себя в зеркале. А в 1994 году эксперимент с карликовыми шимпанзе или бонобо показал, что с помощью зеркала приматы могут рассматривать участки своего тела, которые иначе они не смогли бы увидеть.

По словам ученых, многие виды обезьян воспринимают свое отражение в зеркале, как другое животное, хотя некоторые исследования показывают, что после длительных тренировок приматы могут начать узнавать себя в зеркале. Хотя критики подобных экспериментов, во время которых используются тренировки для распознавания себя животными, считают, что такое поведение не является хорошим доказательством наличия самосознания.

Сейчас считается, что точно могут узнать себя в зеркале азиатские слоны и это единственное наземное млекопитающее, которое полностью демонстрирует наличие самосознания. Что касается морских животных, то сейчас считается, что себя в зеркале могут увидеть и дельфины.

Сейчас считается, что точно могут узнать себя в зеркале азиатские слоны Фото: Live Science

В 2008 году ученые провели исследование таких птиц, как сороки, и впервые обнаружили доказательство наличия зеркального самосознания у не млекопитающих. В прошлом году такие нелетающие птицы, как пингвины Адели также показали наличие подобных признаков.

Но особенно противоречивыми оказались исследования зеркального самосознания у животных низшего порядка. 8 лет назад ученые выяснили, что у муравьев может быть некоторое самосознание во время экспериментов, когда насекомые пытались, глядя в зеркало убрать со своей головы пятна краски.

Несколько лет назад ученые обнаружили, что, глядя на себя в зеркало такие морские существа, как скаты, кажется исследуют поверхность своего тела. Но нет точных доказательств того, что они себя узнают в зеркале.

Ученые пока точно не могут сказать, являются ли эти данные проявлением животными разных видов истинного ощущения себя в зеркале в человеческом смысле.

Как уже писал Фокус, у людей и крыс обнаружили нечто общее, что позволяет им "путешествовать". Новое исследование предполагает, что грызуны, как и люди, способны перемещаться в пространстве, используя лишь свою мысль.