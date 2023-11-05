Уникальные кадры. На белую акулу напала стая тюленей: в чем причина такого поведения (видео)

На самом деле тюлени отразили нападение самого известного морского хищника у южного побережья Африки.

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На новом видео, которое сделали ученые, видно, как стая тюленей у южного побережья Африки нападает на белую акулу. Хотя на самом деле это эффективная форма защиты от этого морского хищника, которую используют тюлени, пишет Live Science.

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Вид морских котиков из семейства ушастых тюленей под названием южноафриканские морские котики питаются рыбой, которая собирается в косяки в прибрежных водах. Но в последние несколько лет у южных берегов Африки ученые заметили очень много случаев нападения белых акул на этих морских котиков. При этом акулы охотятся большими стаями до 10 особей одновременно.

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По словам ученых, количество белых акул в этом районе выросло скорее всего в связи с увеличением колонии южноафриканских морских котиков, которые являются для этих хищников лакомой добычей. Но возможно на появление здесь белых акул повлияли и другие факторы.

Тюлени отразили нападение самого известного морского хищника у южного побережья Африки Фото: Live Science

Акулы во время охоты могут набирать очень большую скорость, чтобы поймать тюленей, которые прыгнули в воду в поисках своей пищи. Но тюлени имеют эффективный способ защиты от нападения, как видно на новом видеоролике.

На кадрах видно, что акулы загоняют тюленей ближе к скалам, чтобы их было легче поймать. Но, когда белая акула приближается к своей жертве, но в это же время морские котики собираются в стаю и приближаются к акуле со всех сторон таким образом прогоняя ее дальше в океан.

По словам ученых, это удивительное событие, ведь в данном случае является удивительным то, что белая акула подверглась нападению тюленей, которые заставили ее уплыть от места охоты. Очень редко можно увидеть, как белая акула сбегает от своих потенциальных жертв. Хотя разные виды морских котиков демонстрируют подобное поведение и в других регионах Земли, но настолько агрессивные нападения тюленей на белых акул наблюдаются именно у южного побережья Африки.

Белые акулы подкрадываются к тюленям снизу, но морские котики начинают атаковать акул еще до того, как те попытаются напасть на них.

Данное поведение морских котиков называется моббинг и представляет собой агрессивную форму защиты от хищников, которую используют некоторые животные на Земле.

Ученые до сих пор точно не знают, почему моббинг является таким эффективным в борьбе с хищниками. Возможно, учитывая то, что акулы нападают как бы находясь в засаде, когда они понимают, что их увидели, то покидают место охоты. Или же белые акулы очень не любят, когда тюлени собираются в стаи и не убегают от них, а наоборот приближаются к хищнику. Ученые продолжают исследовать этот аспект поведения белых акул и их потенциальных жертв.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили медицинский потенциал у слизистой кожи акулы. Ученые исследовали уникальных представителей морских хищников и открыли у их кожи интересную особенность.