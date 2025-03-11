Львів'янин намагався відправити поштою за кордон зуби, яким 774 тисячі років (фото)

Чоловік "по-варварськи" видавав частини зубів мамутів за "предмети для рукоділля". Він залив рідкісні знахідки смолою та розрізав, завдавши їм непоправної шкоди.

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Українець намагався відправити за кордон 13 "заготовок для рукоділля", які виявились рідкісними палеонтологічними знахідками. Про це 11 березня повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Митники під час перевірки посилки, яка прямувала у Болгарію, виявили 13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком. Відправник задекларував їх як "предмети для рукоділля".

Фото знахідок митників Фото: Державна митна служба України

Пластини відправили на експертизу до Національного науково-природничого музею. Там встановили, що йдеться про 13 зразків, виготовлених з 11 різних зубів мамутів.

"Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі. Мамутам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років — час, коли з’являються, стираються та замінюються корінні зуби цих тварин", — пояснили у ДМС.

Фото знахідок митників Фото: Державна митна служба України

Геологічний вік знахідок — від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи. Тобто йдеться про 774-11,7 тисячі років. Через те, що при обробці первинна форма зубів була зруйнована, частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена.

За висновком експерта, такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені. Однак зразки — рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Їх рекомендують внести до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання.

Фото знахідок митників Фото: Державна митна служба України Фото знахідок митників Фото: Державна митна служба України

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