Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии Киева: начато уголовное производство, детали

Правоохранители установили, что остановка сердца мальчика наступила после введения анестезии, а принятые в течение двух часов реанимационные мероприятия не помогли.

Related video

Следователи Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве проводят досудебное расследование по делу о смерти 7-летнего мальчика в одной из столичных стоматологий. Правоохранители выяснили, что ребенок умер во время получения стоматологических услуг — сердце мальчика остановилось после введения анестезии. Следователи усматривают в деле признаки уголовного правонарушения, как стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры на странице ведомства в Facebook.

Ребенок умер в стоматологическом кресле в частном медицинском учреждении Киева. Медицинские работники вызвали скорую помощь и пытались реанимировать мальчика, однако эти действия были безрезультатными: его сердце полностью остановилось.

По каким причинам ребенок умер — пока неизвестно. Следователи выясняют также качество предоставления стоматологических услуг в медицинском учреждении.

"Причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования", — отметили в ведомстве.

В случае, если вина медицинских работников будет установлена, им грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Эта часть статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет, другой вариант — лишение свободы на срок до трех лет, при этом отмена права занимать некоторые должности или заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет.

Напомним, 22 марта стало известно о смерти 7-летнего мальчика в одной из киевских частных стоматологий.

В 2024 году похожий случай произошел во Львове, где после удаления зубов в частном медицинском учреждении умер 5-летний мальчик. Работников стоматологии признали виновными в смерти ребенка, ведь у них отсутствовала необходимая квалификация, которую требует работа с детьми.

В феврале 2025 года по этому делу было объявлено о подозрении анестезиологу, которая работала во львовской частной стоматологии. Ей инкриминировали занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, ненадлежащее исполнение своих обязанностей и подделку официального документа.