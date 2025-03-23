Смерть 7-річного хлопчика в стоматології Києва: розпочато кримінальне провадження, деталі

Правоохоронці встановили, що зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а вжиті упродовж двох годин реанімаційні заходи не допомогли.

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Слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві проводять досудове розслідування за справою про смерть 7-річного хлопчика в одній зі столичних стоматологій. Правоохоронці з'ясували, що дитина померла під час отримання стоматологічних послуг — серце хлопчика зупинилося після введення анестезії. Слідчі вбачають у справі ознаки кримінального правопорушення, як стало відомо з повідомлення Київської міської прокуратури на сторінці відомства у Facebook.

Дитина померла у стоматологічному кріслі у приватному медичному закладі Києва. Медичні працівники викликали швидку допомогу та намагалися реанімувати хлопчика, однак ці дії були безрезультатними: його серце повністю зупинилося.

З яких причин дитина померла — поки що невідомо. Слідчі з'ясовують також якість надання стоматологічних послуг у медичному закладі.

"Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування", — зазначили у відомстві.

У разі, якщо вину медичних працівників буде встановлено, їм загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Ця частина статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років, інший варіант — позбавлення волі на строк до трьох років, при цьому скасування права обіймати деякі посади чи займатися певним видом діяльності на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо про смерть 7-річного хлопчика в одній з київських приватних стоматологій.

У 2024 році схожий випадок трапився у Львові, де після видалення зубів у приватному медичному закладі помер 5-річний хлопчик. Працівників стоматології визнали винними у смерті дитини, адже у них була відсутня необхідна кваліфікація, яку потребує робота з дітьми.

У лютому 2025 році за цією справою було оголошено про підозру анестезіологині, яка працювала у львівській приватній стоматології. Їй інкримінували заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, неналежне виконання своїх обов'язків та підроблення офіційного документа.