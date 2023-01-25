Улыбка на все 480 зубов. Ученые исследовали, как питался древний динозавр

В 2021 году мы слышали о птерозавре, у которого был полный рот больших острых зубов. Теперь ученые обнаружили прибегшего к другой крайности птерозавра: он использовал более 400 маленьких зубов с крючками, чтобы ловить свою добычу.

Related video

Отлично сохранившийся почти полный окаменевший скелет маленького существа сначала нашли в Баварском известняковом карьере, а недавно его проанализировала команда палеонтологов из Великобритании, Германии и Мексики, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Животное принадлежало к семье птерозавров Ctenochasmatidae и получило название Balaenognathus maeuseri, примерно переводимое как "китовый рот" и являющееся данью памяти Маттиасу Маузеру, соавтору исследования из немецкого Музея естествознания Бамберга (Naturkunde Museum Bamberg), который по проведению исследований.

[ + – ] Окаменелость датируется поздним Юрским периодом, примерно 163-145 миллионов лет назад Фото: University of Portsmouth

"Челюсти этого птерозавра очень длинные и покрытые маленькими зубьями с крючками и крошечными промежутками между ними, как у расчески для вычесывания вшей", — говорит ведущий ученый, профессор Дэвид Мартилл из Портсмутского университета.

Он добавляет, что у динозавра длинная челюсть изогнута кверху, как у авокадо. А на конце она обостряется, как у косаревых. Еще интересно, что в конце пасти нет зубов, но они есть по всей длине обеих челюстей, вплоть до задней части.

Считается, что рептилия питалась, переплывая неглубокие лагуны, зачерпывая воду ложкообразным концом рта, а затем выталкивая ее через узкие щели между сцепленными между собой зубами. Так она отсеивала мелкие креветки и другую добычу, которую потом глотала.

Современные усатые киты, как утки и фламинго, питаются похожим способом. Крючки на концах зубов птерозавра помогали задеть креветку, не давая ей ускользнуть между зубами. Это впервые, когда такие зубы обнаружили у птерозавра.

"Этот птерозавр имел зубы в верхней и нижней челюсти, которые являются зеркальным отражением друг друга, – говорит Мартилл, – существует еще один птерозавр с большим количеством зубов – Pterodaustro из Аргентины – но у него зубы на верхней челюсти колючие, а на нижней челюсти – еще длиннее, поэтому этот новый экземпляр очень отличается от других ctenochasmatids".

Ранее Фокус писал о том, как ученые обнаружили более 250 окаменелых яиц титанозавров в Индии. Оказывается, эти древние животные гнездились как птицы.

А еще ученые обнаружили "удивительные отличия" в том, как разные динозавры ели растительную пищу. Несмотря на всеобщее сходство, каждый вид динозавров проходил процесс эволюции по-разному.