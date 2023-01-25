Посмішка на всі 480 зубів. Вчені дослідили, як харчувався древній динозавр

У 2021 році ми чули про птерозавра, який мав повний рот великих гострих зубів. Тепер вчені виявили птерозавра, який вдався до іншої крайності: він використовував понад 400 маленьких зубів з гачками, щоб ловити свою здобич.

Related video

Дуже добре збережений майже повний скам'янілий скелет маленької істоти спочатку знайшли в Баварському вапняковому кар'єрі, а нещодавно його проаналізувала команда палеонтологів з Великобританії, Німеччини та Мексики, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Тварина належала до родини птерозаврів Ctenochasmatidae і отримала назву Balaenognathus maeuseri, що приблизно перекладається як "китовий рот" і є даниною пам'яті Маттіасу Маузеру, співавтору дослідження з німецького Музею природознавства Бамберга (Naturkunde Museum Bamberg), який помер під час проведення досліджень.

[ + – ] Скам'янілість датують пізнім Юрським періодом, приблизно 163-145 мільйонів років тому Фото: University of Portsmouth

"Щелепи цього птерозавра дуже довгі і вкриті маленькими зубами з гачками та крихітними проміжками між ними, як у гребінця для вичісування вошей", — говорить провідний науковець, професор Девід Мартілл з Портсмутського університету.

Він додає, що в динозавра довга щелепа вигнута догори, як в авокадо. А на кінці вона загострюється, як у косарових. Ще цікаво, що в кінці пащі немає зубів, але вони є по всій довжині обох щелеп, аж до задньої частини.

Вважається, що рептилія харчувалася, перепливаючи неглибокі лагуни, зачерпуючи воду ложкоподібним кінцем рота, а потім виштовхуючи її через вузькі щілини між зубами, що зчеплені між собою. Так вона відсіювала дрібних креветок та іншу здобич, яку потім ковтав.

Сучасні вусаті кити, як качки та фламінго, харчуються у схожий спосіб. Гачки на кінцях зубів птерозавра допомагали зачепити креветку, не даючи їй вислизнути між зубами. Це вперше, коли такі зуби виявили у птерозавра.

"Цей птерозавр мав зуби у верхній і нижній щелепі, які є дзеркальним відображенням один одного, — каже Мартілл, — існує ще один птерозавр з більшою кількістю зубів — Pterodaustro з Аргентини — але у нього зуби на верхній щелепі колючі, а на нижній щелепі — ще довші, тому цей новий екземпляр дуже відрізняється від інших ctenochasmatids".

Раніше Фокус писав про те, як вчені виявили понад 250 скам'янілих яєць титанозаврів в Індії. Виявляється, ці древні тварини гніздилися, як птахи.

А ще вчені виявили "дивовижні відмінності" у тому, як різні динозаври їли рослинну їжу. Попри загальну схожість, кожен вид динозаврів проходив процес еволюції по-різному.