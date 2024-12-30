Як тваринам вдається уникнути карієсу і не чистити зуби: вчені розкрили їхній секрет

Стоматологічний консультант зоопарку розповів про те, чому його підопічним не потрібно чистити зуби, а карієс зовсім не є проблемою для зубів.

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Стоматологічна рутина людини вельми монотонна: чищення зубів перед і після сну, а також полоскання після обіду. Однак усі ці дії — важливі кроки в підтримці здоров'я порожнини рота, але що щодо тварин? Чому насправді їм не потрібно чистити зуби та що захищає їх від карієсу — вчені розкрили їхній секрет, пише IFLScience.

За словами стоматологічного консультанта в Лондонському зоопарку та інших установах з охорони дикої природи по всьому світу Пітера Кертеша, його пацієнти — представники різних видів: слони, тигри, дельфіни, великі кішки, морські ссавці, горили, шимпанзе, лінивці, бегемоти, носороги, ведмеді та багато інших. Доктор Кертеш займається стоматологією тварин уже понад 15 років і виявив, що найпоширенішою проблемою зубів є зовсім не карієс, як у людей, а травми.

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Кертеш зазначає, що карієс насправді трапляється у тварин надзвичайно рідко, оскільки раціон тварин, як правило, природний, особливо в Європі. Тварини не вживають рафінованих вуглеводів і часто дотримуються самоочисної дієти. Водночас у Північній Америці справи йдуть трохи інакше: тварини отримують багато обробленої їжі, але травми все одно залишаються найпоширенішою проблемою.

Дослідники зазначають, що в зоопарках тварини також живуть довше, ніж у дикій природі, а тому частіше стикаються зі старечими змінами, зокрема це стосується і людей. Але, що щодо карієсу? За словами Кертеша, важливо розуміти, що чищення зубів насправді не зупиняє розвиток карієсу, але дієта — може.

Важливо розуміти, що люди насправді перебувають на неприродній дієті, яка дуже часто з великим вмістом рафінованих вуглеводів, що й спричиняє карієс. Простими словами, якщо ми хочемо уникнути розвитку карієсу, нам слід змінити дієту.

І все ж, за словами Кертеша, за час своєї практики він стикався з карієсом у тварин. Найгірший випадок карієсу спостерігався у скельного дамана — тварини дотримувалися чудової фруктової дієти, але вона, ймовірно, не була для них природною, оскільки фрукти просто не ростуть посеред пустелі.

Під час лікування Кертеш помітив велику інфекцію, що виникла через руйнування зубів, а також великі системні проблеми у всіх основних органах, що надалі призвело до летального результату.

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