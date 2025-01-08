Предсвадебный ритуал самой большой рыбы на Земле впервые наблюдали воочию (видео)

Исследователи рассказали, что им впервые в истории удалось подсмотреть брачный ритуал неуловимой китовой акулы.

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Китовые акулы (Rhincodon typus) — самые крупные рыбы на планете. Некоторые особенно крупные особи могут достигать около 1,5 метра. Они также являются одними из самых неуловимых существ на планете, а потому отдельные аспекты их жизни долгое время ускользали от ученых, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученым впервые в истории удалось наблюдать предсвадебный ритуал самой крупной рыбы на Земле, а также найти некоторые подсказки о том, как они спариваются. Это в особенности важно, когда речь идет о виде, находящемся под угрозой исчезновения.

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В прошлом году во время исследовательской экспедиции на риф Нингалу в Западной Австралии ученые наблюдали, как половозрелые самцы китовых акул преследуют и кусают более мелких самок. Теперь исследователи полагают, что эти укусы на самом деле являются своеобразным предсвадебным ритуалом.

Отметим, что ранее рыбаки в этом районе уже сообщали о подобном поведении половозрелых самцов, подплывающих к самкам. Известно, что китовые акулы обычно собираются вокруг рифа Нингалу ежегодно с марта по июль. Здесь они лакомятся планктоном и крилем, которые в изобилии появляются после нереста. В то же время предыдущие исследования показали, что, как правило, этот вид акул встречается в тропических прибрежных водах. При этом молодые самцы часто составляют большую часть популяции.

Авторы исследования отмечают, что их работа является частью ежегодной исследовательской поездки на риф, когда акулы собираются здесь в большом количестве. Первое в истории наблюдение предсвадебного танца состоялось 14 мая: ученые заметили самку китовой акулы около 50 см в длину, а затем в их поле зрения появился взрослый самец китовой акулы, который последовал за ней.

Ученые заметили, как самец открыл рот и бросился к хвостовому плавнику самки. Далее он увеличил скорость плавания и снова бросился на хвостовой плавник самки — в результате ему удалось укусить ее за хвост. Самка отреагировала быстрым поворотом грудных плавников вниз, чтобы встретиться с самцом.

Увы, ученым не удалось увидеть, чем закончилось это взаимодействие. Однако ученые отмечают, что такое поведение акулы на самом деле похоже на поведение, наблюдаемое у таких видов акул, как:

тигровые акулы;

зебровые акулы;

гигантские акулы.

Авторы исследования отмечают, что наблюдение за таким поведением тигровой акулы не просто расширяет наше понимание того, как эти большие рыбы могут спариваться, но также и дает некоторое представление о половом дисбалансе в местах, где собираются акулы.

По словам соавтора исследования, кандидата наук в Университете Мердока в Австралии Кристин Барри, этот брачный ритуал на самом деле может объяснить, молодые самки акул избегают мест скопления вида — энергетические затраты на нежелательное внимание могут быть слишком высоки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели удивительное поведение китовой акулы на дне океана.