Передвесільний ритуал найбільшої риби на Землі вперше спостерігали на власні очі (відео)

Дослідники розповіли, що їм уперше в історії вдалося підглянути шлюбний ритуал невловної китової акули.

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Китові акули (Rhincodon typus) — найбільші риби на планеті. Деякі особливо великі особини можуть досягати близько 1,5 метра. Вони також є одними з найбільш невловних істот на планеті, а тому окремі аспекти їхнього життя тривалий час вислизали від учених, пише Popular Science.

У новому дослідженні вченим вперше в історії вдалося спостерігати передвесільний ритуал найбільшої риби на Землі, а також знайти деякі підказки про те, як вони спаровуються. Це особливо важливо, коли йдеться про вид, що перебуває під загрозою зникнення.

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Минулого року під час дослідницької експедиції на риф Нінгалу в Західній Австралії вчені спостерігали, як статевозрілі самці китових акул переслідують і кусають дрібніших самок. Тепер дослідники вважають, що ці укуси насправді є своєрідним передвесільним ритуалом.

Зазначимо, що раніше рибалки в цьому районі вже повідомляли про подібну поведінку статевозрілих самців, які підпливають до самок. Відомо, що китові акули зазвичай збираються навколо рифа Нінгалу щорічно з березня по липень. Тут вони ласують планктоном і крилем, які в достатку з'являються після нересту. Водночас попередні дослідження показали, що, як правило, цей вид акул зустрічається в тропічних прибережних водах. При цьому молоді самці часто становлять більшу частину популяції.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота є частиною щорічної дослідницької поїздки на риф, коли акули збираються тут у великій кількості. Перше в історії спостереження передвесільного танцю відбулося 14 травня: вчені помітили самку китової акули близько 50 см завдовжки, а потім у їхньому полі зору з'явився дорослий самець китової акули, який пішов за нею.

Учені помітили, як самець відкрив рот і кинувся до хвостового плавця самки. Далі він збільшив швидкість плавання і знову кинувся на хвостовий плавник самки — в результаті йому вдалося вкусити її за хвіст. Самка відреагувала швидким поворотом грудних плавців донизу, щоб зустрітися з самцем.

На жаль, вченим не вдалося побачити, чим закінчилася ця взаємодія. Однак учені зазначають, що така поведінка акули насправді схожа на поведінку, що спостерігається у таких видів акул, як:

тигрові акули;

зеброві акули;

гігантські акули.

Автори дослідження зазначають, що спостереження за такою поведінкою тигрової акули не просто розширює наше розуміння того, як ці великі риби можуть злучатися, а й дає деяке уявлення про статевий дисбаланс у місцях, де збираються акули.

За словами співавтора дослідження, кандидата наук в Університеті Мердока в Австралії Крістін Баррі, цей шлюбний ритуал насправді може пояснити, чому молоді самки акул уникають місць скупчення виду — енергетичні витрати на небажану увагу можуть бути надто високими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зафіксували дивовижну поведінку китової акули на дні океану.