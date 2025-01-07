Натравили самцов на самок: ученые разработали новый способ борьбы с заразными комарами

Множество инфекций, переносимых комарами, делает их одним из самых опасных мигрирующих очагов заболеваний на планете. Чтобы решить эту проблему, ученые создали самцов-мутантов, которые в перспективе могут сократить их численность в разы.

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Исследователи из Центра передового опыта в области синтетической биологии ARC при Университете Маккуори разработали новаторскую генетическую стратегию биоконтроля под названием Toxic Male Technique (TMT) для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями, переносимыми комарами. Этот инновационный подход предусматривает генную инженерию самцов насекомых для производства в их сперме специфических для насекомых ядовитых белков.

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После спаривания, произведенные белки резко сокращают продолжительность жизни самок насекомых, достигая 60% и предотвращая распространение таких заболеваний, как малярия, денге и Зика. TMT представляет собой потенциально революционную альтернативу традиционным пестицидам, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

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По мере того как растет устойчивость насекомых к инсектицидам и сохраняется экологический вред от химических методов, биоконтроль становится все более привлекательным решением проблемы для науки. В отличие от современных генетических подходов, таких как метод стерильных насекомых (SIT), TMT сокращает популяцию самок, переносящих заболевания, быстрее и с меньшими затратами ресурсов.

Ведущий исследователь, Сэмюэл Бич, подчеркнул, что технология нацелена на быстрое и целенаправленное воздействие, сравнимое с пестицидами, но без сопутствующего экологического ущерба. Одним из значительных преимуществ TMT является ее эффективность в отношении жизненных циклов комаров. Самки комаров становятся заразными всего через несколько дней после заражения вирусом, что дает короткий промежуток времени для прерывания передачи заболевания.

Сокращая продолжительность жизни самок на 60-80%, TMT эффективно останавливает распространение вируса. Этот подход еще более перспективен для сельскохозяйственных вредителей, у которых продолжительность жизни гораздо больше, чем у комаров, что позволяет добиться большего эффекта в снижении ущерба урожаю. Несмотря на свой потенциал, существуют проблемы с внедрением такого метода.

Тонни Овалла из Med Biotech Laboratories подчеркивает практические проблемы, такие как масштабирование выпуска генетически модифицированных самцов в больших регионах, например в Демократической Республике Конго, очаге малярии.

Кроме того, перед широким внедрением необходимо провести тщательные испытания на безопасность метода для людей, создать инфраструктуру для массового разведения и разработать нормативно-правовую базу. Бич, однако не теряет оптимизма, прогнозируя, что ТМТ может стать глобальным, устойчивым решением в течение нескольких лет.

Ранее Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов. Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

Также Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95%. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.