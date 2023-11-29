Новая опасность. Глобальное потепление способствует распространению опасных болезней

Согласно отчетам ученых, изменение температур сильно влияет на пределы ареала обитания разносчиков болезней, а уже к 2070 году в зоне риска могут оказаться миллиарды людей.

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В то время как мир борется с последствиями изменения климата, одной из насущных проблем является растущая угроза заболеваний, переносимых такими существами, как комары и клещи. Эти трансмиссивные заболевания, к которым относятся малярия, лихорадка денге и вирус Зика, передаются от животных к человеку и составляют значительную часть глобальных инфекционных заболеваний, вызывая более 700 000 смертей в год, пишет Wellcome.

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Изменение климата играет важнейшую роль в повышении рисков распространения подобных заболеваний. По мере изменения температур и погодных условий районы, которые раньше были неблагоприятны для переносчиков, становятся местами их размножения, а сезоны, подходящие для передачи заболеваний, удлиняются. Более теплые температуры могут изменить поведение переносчиков, например, характер укусов комаров, что делает традиционные меры защиты менее эффективными.

Масштабы этой проблемы подчеркиваются в исследовании 2022 года, согласно которому к 2070 году малярия и денге могут угрожать еще 4,7 миллиардам человек. География распространения денге, болезни, переносимой комарами, уже расширилась, и ожидается, что изменение климата еще больше расширит сферу ее распространения.

Аналогичным образом, малярия, чувствительная к климатическим изменениям, достигает новых высот, причем даже небольшое повышение температуры приводит к ее распространению в таких местах, как Колумбия и Эфиопия. Но дело не только в комарах: клещи, известные как переносчики болезни Лайма и клещевого энцефалита, расширяют свой ареал из-за более теплых зим.

Интересно, что у этой экспансии есть предел. Исследования показывают, что некоторые виды комаров не могут выжить в условиях сильной жары, приспосабливаясь к микросреде, например, к бытовым контейнерам.

Для борьбы с этими растущими рисками необходимы срочные меры. Сокращение зависимости от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии крайне важны, но это не единственное решение. Нам также необходимо усилить эпиднадзор за заболеваниями, обеспечить всеобщий доступ к здравоохранению, внедрить стратегии борьбы с переносчиками, ускорить разработку вакцин и управлять окружающей средой, чтобы устранить места размножения.

В сущности, по мере потепления планеты тихая, ползучая угроза трансмиссивных заболеваний становится все больше, что требует многогранного подхода к охране здоровья населения планеты, считают ученые.

Ранее Фокус писал о влиянии резких изменений климата на клещей. Исследование принесло тревожные новости о стойкости клещей, печально известных виновников распространения болезни Лайма.

Также Фокус писал о самой опасной вирусной болезни, переносимой клещами. Несмотря на редкость этого заболевания, его последствия могут быть разрушительными.