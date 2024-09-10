Болезнь Лайма обзавелась союзником: клещи начали распространять новое опасное заболевание

По мере глобального потепления проблемы, связанные с распространением клещей по миру, становятся глобальной угрозой человечеству. Словно в подтверждение этому ученые недавно зафиксировали вспышку очередного заболевания, работающего дуэтом с болезнью Лайма.

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Бабезиоз, паразитарное заболевание, передающееся клещами, становится все более распространенным, вызывая опасения наряду с более известной болезнью Лайма. Хотя у некоторых людей не проявляются симптомы, те кому повезло меньше могут столкнуться с осложнениями, похожими на те, которые наблюдаются при малярии, а в некоторых случаях эта болезнь может быть смертельно опасной, пишет The Washington Post.

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Бабезиоз вызывается Babesia microti, паразитом, который заражает красные кровяные тельца, что приводит к симптомам, похожим на малярию. Хотя многие люди могут не испытывать симптомов, у тех, кто их испытывает, могут наблюдаться лихорадка, озноб, ломота в теле, тошнота и усталость. В тяжелых случаях, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или пожилых, бабезиоз может представлять угрозу для жизни.

Диагностика бабезиоза относительно проста, поскольку паразиты видны в образцах крови под микроскопом. Однако своевременность крайне важна, так как болезнь можно легко пропустить, особенно на ранних стадиях. Лечение обычно включает в себя комбинацию антибиотиков и противопаразитарных препаратов, но в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация и переливание крови.

Рост числа случаев бабезиоза может быть связан с различными факторами, включая увеличение популяции оленей и мышей, которые способствуют распространению клещей, но сам факт его существования подтверждает недавний отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Более теплые зимы позволили выжить большему количеству мышей, некоторые из которых рождаются инфицированными, способствуя распространению болезни. Совместное заражение болезнью Лайма также может играть роль, так как иммунная система может бороться с обеими инфекциями одновременно.

Для борьбы с распространением бабезиоза через переливание крови FDA обязало проводить скрининг на это заболевание в донорской крови еще в 2019 году для штатов, где оно наиболее распространено. Это позволило значительно сократить число случаев, связанных с переливанием крови, хотя отдельные инциденты все еще происходят. Распространение же бабезиоза через клещей можно уменьшить, принимая меры предосторожности, аналогичные тем, что используются против болезни Лайма, такие как ношение защитной одежды, использование репеллентов от насекомых и своевременное удаление клещей.

Профилактические меры остаются лучшей защитой от бабезиоза. Учитывая, что клещу обычно требуется от 36 до 48 часов для передачи паразита, его быстрое удаление имеет важное значение.

Ранее Фокус писал о влиянии резких изменений климата на клещей. Исследование принесло тревожные новости о стойкости клещей, печально известных виновников распространения болезни Лайма.

Также Фокус писал о разработанном учеными способе раннего выявления инфекций. Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.