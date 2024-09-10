Хвороба Лайма обзавелася союзником: кліщі почали поширювати нове небезпечне захворювання

У міру глобального потепління проблеми, пов'язані з поширенням кліщів світом, стають глобальною загрозою людству. Немов на підтвердження цього вчені нещодавно зафіксували спалах чергового захворювання, що працює дуетом із хворобою Лайма.

Related video

Бабезіоз, паразитарне захворювання, що передається кліщами, стає дедалі поширенішим, викликаючи побоювання поряд з більш відомою хворобою Лайма. Хоча у деяких людей не проявляються симптоми, ті, кому пощастило менше, можуть зіткнутися з ускладненнями, схожими на ті, що спостерігаються при малярії, а в деяких випадках ця хвороба може бути смертельно небезпечною, пише The Washington Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Бабезіоз викликається Babesia microti, паразитом, який заражає червоні кров'яні тільця, що призводить до симптомів, схожих на малярію. Хоча багато людей можуть не відчувати симптомів, у тих, хто їх відчуває, можуть спостерігатися лихоманка, озноб, ломота в тілі, нудота і втома. У важких випадках, особливо у людей з ослабленим імунітетом або літніх, бабезіоз може становити загрозу для життя.

Діагностика бабезіозу відносно проста, оскільки паразитів видно в зразках крові під мікроскопом. Однак своєчасність вкрай важлива, оскільки хворобу можна легко пропустити, особливо на ранніх стадіях. Лікування зазвичай включає в себе комбінацію антибіотиків і протипаразитарних препаратів, але у важких випадках може знадобитися госпіталізація і переливання крові.

Зростання кількості випадків бабезіозу може бути пов'язане з різними факторами, включно зі збільшенням популяції оленів і мишей, які сприяють поширенню кліщів, але сам факт його існування підтверджує нещодавній звіт Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Тепліші зими дозволили вижити більшій кількості мишей, деякі з яких народжуються інфікованими, сприяючи поширенню хвороби. Спільне зараження хворобою Лайма також може відігравати роль, оскільки імунна система може боротися з обома інфекціями одночасно.

Для боротьби з поширенням бабезіозу через переливання крові FDA зобов'язало проводити скринінг на це захворювання в донорській крові ще в 2019 році для штатів, де воно найбільш поширене. Це дало змогу значно скоротити кількість випадків, пов'язаних із переливанням крові, хоча окремі інциденти все ще трапляються. Поширення ж бабезіозу через кліщів можна зменшити, вживаючи запобіжних заходів, аналогічних до тих, які використовуються проти хвороби Лайма, як-от носіння захисного одягу, використання репелентів від комах і своєчасне видалення кліщів.

Профілактичні заходи залишаються найкращим захистом від бабезіозу. З огляду на те, що кліщу зазвичай потрібно від 36 до 48 годин для передачі паразита, його швидке видалення має важливе значення.

Раніше Фокус писав про вплив різких змін клімату на кліщів. Дослідження принесло тривожні новини про стійкість кліщів, сумнозвісних винуватців поширення хвороби Лайма.

Також Фокус писав про розроблений вченими спосіб раннього виявлення інфекцій. Нове відкриття може допомогти лікарям виявляти вірусні інфекції, зокрема й вірус, що спричиняє COVID-19, ще до появи у пацієнтів важких симптомів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.