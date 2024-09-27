Небезпечні постільні гості: вчені розповіли про бактерії та організми, які непомітно нас убивають

Заміна постільної білизни є важливим елементом підтримки чистоти в нашому домі. Однак крім цього, вона позбавляє від низки непомітних організмів, які роблять наше ліжко своїм будинком і повільно вбивають нас.

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Наші ліжка забезпечують нам комфорт, розслаблення і тепло наприкінці довгого дня, але вони також слугують ідеальним середовищем для розмноження різних мікроорганізмів. Від пилових кліщів до бактерій і грибків — наше ліжко є домом для незліченних крихітних організмів, які можуть негативно вплинути на ваше здоров'я, вважають лікарі. Саме тому важливо знати періодичність, з якою варто міняти постільну білизну, пише BBC.

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Пилові кліщі, що живуть на нашій постільній білизні, харчуються відмерлими клітинами шкіри, які ми щодня скидаємо, причому одна людина втрачає до 500 мільйонів клітин шкіри щодня. Для людей, які страждають на алергію, астму або екзему, ці кліщі та їхні відходи можуть посилити симптоми, тому часте прання постільної білизни є обов'язковою умовою для поліпшення здоров'я.

Бактерії — ще одна серйозна проблема забруднення наших ліжок. Дослідження, проведене Інститутом Пастера в Ліллі та опубліковане в журналі Advances in Microbiology, показало, що постільна білизна, особливо в лікарнях, може бути джерелом небезпечних бактерій, як-от золотистий стафілокок, що може спричиняти інфекції у людей зі слабким імунітетом.

Хоча здорові люди можуть не наражатися на такий ризик, скупчення бактерій на простирадлах, подушках і ковдрах все одно має стати приводом для уваги. У лікарнях постільну білизну перуть за дуже високих температур, щоб знищити якомога більше мікробів, але домашнє прання часто не відповідає цим стандартам. Грибки також становлять значний ризик, особливо для людей із захворюваннями дихальних шляхів.

Дослідження, проведене професором Девідом Деннінгом з Манчестерського університету, показало, що такі грибки, як Aspergillus fumigatus, процвітають у подушках, особливо в тих, які піддаються впливу поту. Ці грибки можуть жити роками, сприяючи розвитку легеневих інфекцій у людей з ослабленим імунітетом. У той час як здорові люди зазвичай переносять вплив грибків без особливих проблем, люди з такими захворюваннями, як астма або туберкульоз, ризикують отримати серйозні проблеми з легенями.

Експерти рекомендують прати постільну білизну щотижня і замінювати подушки кожні два роки, щоб знизити ризики. Для людей із захворюваннями дихальних шляхів заміна подушок ще частіше, кожні три-шість місяців, може допомогти зменшити вплив шкідливих мікробів. Крім частого прання, гігієнічні процедури, такі як прасування постільної білизни, можуть ще більше знизити присутність мікробів у ній. Прасування не тільки розгладжує тканину, а й вбиває бактерії та грибки, які вижили в процесі прання.

Крім того, відмова від таких звичок, як їсти в ліжку або дозволяти домашнім тваринам спати з вами, може звести до мінімуму потрапляння додаткових бактерій і грибків у вашу постільну білизну. Для додаткового захисту людям із захворюваннями дихальних шляхів слід використовувати гіпоалергенні або антимікробні чохли для подушок, та й для звичайних людей такі чохли можуть створити додатковий шар захисту від величезної кількості мікроорганізмів, які можуть зробити вашу постіль своєю домівкою.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.