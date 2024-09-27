Опасные постельные гости: ученые рассказали о бактериях и организмах, которые незаметно нас убивают

Замена постельного белья является важным элементом поддержки чистоты в нашем доме. Однако помимо этого, оно избавляется от ряда незаметных организмов, которые делают нашу кровать своим домом и медленно убивают нас.

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Наши кровати обеспечивают нам комфорт, расслабление и тепло в конце долгого дня, но они также служат идеальной средой для размножения различных микроорганизмов. От пылевых клещей до бактерий и грибков — наша кровать является домом для бесчисленных крошечных организмов, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье, считают врачи. Именно поэтому важно знать периодичность, с которой стоит менять постельное белье, пишет BBC.

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Пылевые клещи, живущие на нашем постельном белье, питаются отмершими клетками кожи, которые мы ежедневно сбрасываем, причем один человек теряет до 500 миллионов клеток кожи каждый день. Для людей, страдающих аллергией, астмой или экземой, эти клещи и их отходы могут усугубить симптомы, поэтому частая стирка постельного белья является обязательным условием для улучшения здоровья.

Бактерии — еще одна серьезная проблема загрязнения наших кроватей. Исследование, проведенное Институтом Пастера в Лилле и опубликованное в журнале Advances in Microbiology, показало, что постельное белье, особенно в больницах, может быть источником опасных бактерий, таких как золотистый стафилококк, который может вызывать инфекции у людей со слабым иммунитетом.

Хотя здоровые люди могут не подвергаться такому риску, скопление бактерий на простынях, подушках и одеялах все равно должно стать поводом для внимания. В больницах постельное белье стирают при очень высоких температурах, чтобы уничтожить как можно больше микробов, но домашняя стирка часто не соответствует этим стандартам. Грибки также представляют значительный риск, особенно для людей с заболеваниями дыхательных путей.

Исследование, проведенное профессором Дэвидом Деннингом из Манчестерского университета, показало, что такие грибки, как Aspergillus fumigatus, процветают в подушках, особенно в тех, которые подвергаются воздействию пота. Эти грибки могут жить годами, способствуя развитию легочных инфекций у людей с ослабленным иммунитетом. В то время как здоровые люди обычно переносят воздействие грибков без особых проблем, люди с такими заболеваниями, как астма или туберкулез, рискуют получить серьезные проблемы с легкими.

Эксперты рекомендуют стирать постельное белье еженедельно и заменять подушки каждые два года, чтобы снизить риски. Для людей с заболеваниями дыхательных путей замена подушек еще чаще, каждые три-шесть месяцев, может помочь уменьшить воздействие вредных микробов. Помимо частой стирки, гигиенические процедуры, такие как глажка постельного белья, могут еще больше снизить присутствие микробов в нем. Глажка не только разглаживает ткань, но и убивает бактерии и грибки, которые выжили в процессе стирки.

Кроме того, отказ от таких привычек, как есть в постели или позволять домашним животным спать с вами, может свести к минимуму попадание дополнительных бактерий и грибков в ваше постельное белье. Для дополнительной защиты людям с заболеваниями дыхательных путей следует использовать гипоаллергенные или антимикробные чехлы для подушек, да и для обычных людей такие чехлы могут создать дополнительный слой защиты от огромного количества микроорганизмов, которые могут сделать вашу постель своим домом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.