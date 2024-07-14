Маленький укус — большие проблемы: как определить какой вредитель укусил вас и чем это опасно

В современном мире, страдающем от глобального изменения климата, многие страны сталкиваются с нашествием различным вредителей, от постельных клопов до блох. Их укусы не так просто определить, но раскрытие их источника может буквально спасти нам жизнь.

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Когда на нашей коже внезапно появляются красные, зудящие бугорки, это всегда вызывает беспокойство. Подозревать укусы почти невидимых клопов, не обнаружив никаких других насекомых, может быть мягко говоря морально неприятно, особенно если речь идет о риске заражения. Однако специалисты по борьбе с вредителями выделяют несколько распространенных кусачих насекомых, обитающих в помещениях, а также видимые признаки, которые помогут определить, какой именно вредитель может быть причиной укуса, пишет Tom’s Guide.

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Обладание подробной информацией об источнике укуса позволяет принять эффективные профилактические меры, особенно если укусы происходят во время сна. Однако, стоит помнить, что при ухудшении симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить медицинские заболевания или аллергические реакции. Самыми вероятными источниками проблем с кожей могут стать следующие насекомые, часто промышляющие в пределах нашего жилья:

Пылевые клещи — это микроскопические арахниды, которые питаются кожей человека и часто передаются при физическом контакте с больным человеком или домашним животным. По словам Джона Стюарта, менеджера по борьбе с вредителями компании Pelsis Group, клещи выглядят как крошечные белые пятнышки, которые лучше всего заметны на темной бумаге. При наличии клещей зачастую может потребоваться профессиональная дезинсекция из-за их численности. Михаил Велев, специалист по дезинсекции компании Fantastic Pest Control, объясняет, что укусы клещей обычно проявляются в виде сыпи, воспаленных бугорков или симптомов, напоминающих акне. Стирка тканей или постельных принадлежностей в горячей воде (не менее 54°С) и тщательная еженедельная уборка могут помочь избавиться от клещей.

— это микроскопические арахниды, которые питаются кожей человека и часто передаются при физическом контакте с больным человеком или домашним животным. По словам Джона Стюарта, менеджера по борьбе с вредителями компании Pelsis Group, клещи выглядят как крошечные белые пятнышки, которые лучше всего заметны на темной бумаге. При наличии клещей зачастую может потребоваться профессиональная дезинсекция из-за их численности. Михаил Велев, специалист по дезинсекции компании Fantastic Pest Control, объясняет, что укусы клещей обычно проявляются в виде сыпи, воспаленных бугорков или симптомов, напоминающих акне. Стирка тканей или постельных принадлежностей в горячей воде (не менее 54°С) и тщательная еженедельная уборка могут помочь избавиться от клещей. Постельные клопы — это маленькие насекомые овальной формы, длиной около 5 мм, которые прячутся днем и питаются нами ночью. Велев отмечает, что постельные клопы оставляют на простынях пятна цвета ржавчины, а укусы обычно появляются в виде скоплений на открытых участках кожи, таких как лицо, шея и руки. Эти укусы могут вызывать зуд и воспаление, развивающиеся до двух недель после укуса. Хотя постельные клопы не переносят заболеваний, контроль над их популяцией необходим для предотвращения раздражения и поддержания гигиены.

— это маленькие насекомые овальной формы, длиной около 5 мм, которые прячутся днем и питаются нами ночью. Велев отмечает, что постельные клопы оставляют на простынях пятна цвета ржавчины, а укусы обычно появляются в виде скоплений на открытых участках кожи, таких как лицо, шея и руки. Эти укусы могут вызывать зуд и воспаление, развивающиеся до двух недель после укуса. Хотя постельные клопы не переносят заболеваний, контроль над их популяцией необходим для предотвращения раздражения и поддержания гигиены. Блохи — это бескрылые насекомые длиной от 2 до 6 мм, которых часто приносят в дом домашние животные. Стюарт напоминает, что блох можно обнаружить, надев брюки светлого цвета или использовав миску с мыльной водой и свечу в качестве приманки для них. Укусы блох обычно появляются на голенях и выглядят как маленькие, обесцвеченные бугорки с кольцом вокруг. С блохами можно эффективно бороться, обрабатывая домашних животных надлежащими защитными средствами и поддерживая чистоту в доме.

— это бескрылые насекомые длиной от 2 до 6 мм, которых часто приносят в дом домашние животные. Стюарт напоминает, что блох можно обнаружить, надев брюки светлого цвета или использовав миску с мыльной водой и свечу в качестве приманки для них. Укусы блох обычно появляются на голенях и выглядят как маленькие, обесцвеченные бугорки с кольцом вокруг. С блохами можно эффективно бороться, обрабатывая домашних животных надлежащими защитными средствами и поддерживая чистоту в доме. Москиты — это маленькие летающие насекомые, которые кусаются и вызывают зудящие, опухшие рубцы, обычно появляющиеся по вечерам или рано утром. Велев подчеркивает, что укусы комаров могут стать причиной распространения таких опасных заболеваний, как вирус Зика и вирус Западного Нила. Профилактика укусов комаров включает использование репеллентов и обеспечение целостности сеток на окнах и дверях.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), постельные клопы переживают возрождение во всем мире, а количество сообщений о заражении ежегодно увеличивается на 4,5%. По данным опроса Национальной ассоциации по борьбе с вредителями, проведенного в 2020 году, 97% специалистов по борьбе с вредителями проводили обработку от постельных клопов в предыдущем году, а клопы встречаются во всех 50 штатах одних лишь США. Другой распространенный домашний вредитель, пылевые клещи, поражают примерно 20 миллионов американцев, способствуя развитию респираторных заболеваний, таких как астма и аллергия. Правильная идентификация и лечение необходимы для снижения риска осложнений.

Что касается профилактики, постельные клопы могут прожить до пяти месяцев без питания, что делает усилия по их уничтожению сложными. Пылевые клещи, хотя и микроскопические, присутствуют почти в каждом доме, процветая в теплой и влажной среде. Исследования показали, что поддержание уровня влажности в помещении ниже 50% может значительно сократить популяцию пылевых клещей. Более того, те же блохи известны своей быстрой скоростью размножения, одна самка блохи может откладывать до 50 яиц в день, что приводит к быстрому заражению.

Но что же делать, если клопы, комары и прочие перечисленные вредители не обнаружены? Если симптомы сохраняются без видимых следов присутствия насекомых, Стюарт и Велев рекомендуют проконсультироваться с врачом, чтобы исключить аллергию или кожные заболевания. Велев подчеркивает, что распознать укусы клопов особенно сложно из-за различий в симптомах у разных людей.

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