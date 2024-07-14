Маленький укус — великі проблеми: як визначити який шкідник вкусив вас і чим це небезпечно

У сучасному світі, що страждає від глобальної зміни клімату, багато країн стикаються з навалою різних шкідників, від постільних клопів до бліх. Їхні укуси не так просто визначити, але розкриття їхнього джерела може буквально врятувати нам життя.

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Коли на нашій шкірі раптово з'являються червоні, сверблячі горбки, це завжди викликає занепокоєння. Підозрювати укуси майже невидимих клопів, не виявивши жодних інших комах, може бути, м'яко кажучи, морально неприємно, особливо якщо йдеться про ризик зараження. Однак фахівці з боротьби зі шкідниками виділяють кілька поширених кусючих комах, що мешкають у приміщеннях, а також видимі ознаки, які допоможуть визначити, який саме шкідник може бути причиною укусу, пише Tom's Guide.

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Володіння детальною інформацією про джерело укусу дає змогу вжити ефективних профілактичних заходів, особливо якщо укуси відбуваються під час сну. Однак, варто пам'ятати, що в разі погіршення симптомів необхідно звернутися до лікаря, щоб виключити медичні захворювання або алергічні реакції. Найімовірнішими джерелами проблем зі шкірою можуть стати такі комахи, які часто промишляють у межах нашого житла:

Пилові кліщі — це мікроскопічні арахніди, які харчуються шкірою людини і часто передаються під час фізичного контакту з хворою людиною або домашньою твариною. За словами Джона Стюарта, менеджера з боротьби зі шкідниками компанії Pelsis Group, кліщі мають вигляд крихітних білих цяток, які найкраще помітні на темному папері. За наявності кліщів часто може знадобитися професійна дезінсекція через їхню чисельність. Михайло Велев, фахівець із дезінсекції компанії Fantastic Pest Control, пояснює, що укуси кліщів зазвичай проявляються у вигляді висипу, запалених горбків або симптомів, що нагадують акне. Прання тканин або постільної білизни в гарячій воді (не менше 54°С) і ретельне щотижневе прибирання можуть допомогти позбутися кліщів.

— це мікроскопічні арахніди, які харчуються шкірою людини і часто передаються під час фізичного контакту з хворою людиною або домашньою твариною. За словами Джона Стюарта, менеджера з боротьби зі шкідниками компанії Pelsis Group, кліщі мають вигляд крихітних білих цяток, які найкраще помітні на темному папері. За наявності кліщів часто може знадобитися професійна дезінсекція через їхню чисельність. Михайло Велев, фахівець із дезінсекції компанії Fantastic Pest Control, пояснює, що укуси кліщів зазвичай проявляються у вигляді висипу, запалених горбків або симптомів, що нагадують акне. Прання тканин або постільної білизни в гарячій воді (не менше 54°С) і ретельне щотижневе прибирання можуть допомогти позбутися кліщів. Постільні клопи — це маленькі комахи овальної форми, довжиною близько 5 мм, які ховаються вдень і харчуються нами вночі. Велев зазначає, що постільні клопи залишають на простирадлах плями кольору іржі, а укуси зазвичай з'являються у вигляді скупчень на відкритих ділянках шкіри, таких як обличчя, шия і руки. Ці укуси можуть викликати свербіж і запалення, що розвиваються до двох тижнів після укусу. Хоча постільні клопи не переносять захворювань, контроль над їхньою популяцією необхідний для запобігання подразненню і підтримання гігієни.

— це маленькі комахи овальної форми, довжиною близько 5 мм, які ховаються вдень і харчуються нами вночі. Велев зазначає, що постільні клопи залишають на простирадлах плями кольору іржі, а укуси зазвичай з'являються у вигляді скупчень на відкритих ділянках шкіри, таких як обличчя, шия і руки. Ці укуси можуть викликати свербіж і запалення, що розвиваються до двох тижнів після укусу. Хоча постільні клопи не переносять захворювань, контроль над їхньою популяцією необхідний для запобігання подразненню і підтримання гігієни. Блохи — це безкрилі комахи завдовжки від 2 до 6 мм, яких часто приносять у дім домашні тварини. Стюарт нагадує, що бліх можна виявити, одягнувши штани світлого кольору або використавши миску з мильною водою і свічку як приманку для них. Укуси бліх зазвичай з'являються на гомілках і мають вигляд маленьких, знебарвлених горбків із кільцем навколо. З блохами можна ефективно боротися, обробляючи домашніх тварин належними захисними засобами і підтримуючи чистоту в будинку.

— це безкрилі комахи завдовжки від 2 до 6 мм, яких часто приносять у дім домашні тварини. Стюарт нагадує, що бліх можна виявити, одягнувши штани світлого кольору або використавши миску з мильною водою і свічку як приманку для них. Укуси бліх зазвичай з'являються на гомілках і мають вигляд маленьких, знебарвлених горбків із кільцем навколо. З блохами можна ефективно боротися, обробляючи домашніх тварин належними захисними засобами і підтримуючи чистоту в будинку. Москіти — це маленькі літаючі комахи, які кусаються і викликають сверблячі, опухлі рубці, які сверблять, зазвичай з'являються вечорами або рано вранці. Велев підкреслює, що укуси комарів можуть стати причиною поширення таких небезпечних захворювань, як вірус Зіка і вірус Західного Нілу. Профілактика укусів комарів передбачає використання репелентів і забезпечення цілісності сіток на вікнах і дверях.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), постільні клопи переживають відродження в усьому світі, а кількість повідомлень про зараження щорічно збільшується на 4,5%. За даними опитування Національної асоціації по боротьбі зі шкідниками, проведеного у 2020 році, 97% фахівців по боротьбі зі шкідниками проводили обробку від постільних клопів у попередньому році, а клопи трапляються у всіх 50 штатах одних лише США. Інший поширений домашній шкідник, пилові кліщі, вражають приблизно 20 мільйонів американців, сприяючи розвитку респіраторних захворювань, таких як астма та алергія. Правильна ідентифікація та лікування необхідні для зниження ризику ускладнень.

Що стосується профілактики, постільні клопи можуть прожити до п'яти місяців без харчування, що робить зусилля з їхнього знищення складними. Пилові кліщі, хоча й мікроскопічні, присутні майже в кожному домі, процвітаючи в теплому і вологому середовищі. Дослідження показали, що підтримання рівня вологості в приміщенні нижче 50% може значно скоротити популяцію пилових кліщів. Ба більше, ті ж блохи відомі своєю швидкою швидкістю розмноження, одна самка блохи може відкладати до 50 яєць на день, що призводить до швидкого зараження.

Але що ж робити, якщо клопів, комарів та інших перерахованих шкідників не виявлено? Якщо симптоми зберігаються без видимих слідів присутності комах, Стюарт і Велев рекомендують проконсультуватися з лікарем, щоб виключити алергію або шкірні захворювання. Велев підкреслює, що розпізнати укуси клопів особливо складно через відмінності в симптомах у різних людей.

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