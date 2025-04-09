На глибині понад 20 метрів учені знайшли "живу шкіру" Землі: хто там живе (фото)

Нове дослідження відкрило існування абсолютно нової категорії мікробів, яка ховається в глибокій критичній зоні Землі. Їх також називають "живою шкірою" нашої планети.

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Про це пише IFLScience.

Відкриття зробила група мікробіологів з Мічиганського державного університету. Вони вивчали мікробну популяцію в критичній зоні Землі, взявши зразки ґрунту з глибини до 21 метра в Айові, США та Китаї.

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"Критична зона простягається від верхівок дерев вниз через ґрунт на глибину до 213 метрів. Ця зона підтримує більшу частину життя на планеті, оскільки вона регулює такі важливі процеси, як формування ґрунту, кругообіг води та кругообіг поживних речовин, що життєво важливі для виробництва продуктів харчування, якості води та здоров'я екосистеми. Попри свою важливість, глибока критична зона є новим рубежем, оскільки це більша частина Землі, яка відносно не досліджена", — каже мікробіолог в Університеті штату Мічиган Джеймс Тідже.

"Жива шкіра" Землі, яку було знайдено в глибоких надрах Фото: Michigan State University

Під час аналізу цього ґрунту, команда знайшла абсолютно нову первинну категорію мікробів, яку назвали CSP1-3. За допомогою витягнутої з ґрунту ДНК, вчені з'ясували, що предки знайдених мікробів жили в гарячих джерелах і прісній воді мільйони років тому, перш ніж заселити критичну зону Землі.

"Багато хто думає, що організми з надр Землі схожі на спори або постійно перебувають у стані спокою. Ми ж з'ясували, що ці мікроби активні, але ростуть повільно", — додає дослідник.

Також команда виявила, що такі мікроби далеко не рідкість, навпаки, вони домінують у своєму середовищі. У деяких випадках на їхню частку припадало понад 50% популяції мікробів, чого неможливо побачити у верхньому шарі ґрунту.

"Вся справа в тому, що глибокий ґрунт — це зовсім інше середовище, тому знайдена група організмів розвивалася протягом тривалого часу, щоб адаптуватися до збідненого ґрунтового середовища", — пояснює Тідже.

Дослідники з'ясували, що 50% клітин у CSP1-3 активно розмножується. Ці організми виживають шляхом поглинання вуглецю й азоту, які просочуються з верхніх шарів ґрунту.

"Усі представники глибоких ґрунтових ліній, ймовірно, є повільно зростаючими міксотрофами. Ці організми здатні синтезувати трегалозу, енергетичну сполуку, яка допомагає бактеріям справлятися з екстремальними умовами", — йдеться в статті.

Вчені планують продовжити вивчати CSP1-3 і спробують виростити незвичайні мікроби в лабораторії. Таке завдання не буде простим, оскільки дослідникам доведеться відтворити їхнє екстремальне середовище проживання.

Нагадаємо, люди спотворили Землю зсередини, вчені кажуть, що глибокі надра планети змінилися назавжди. Видобуток корисних копалин прискорив рух води в надрах, а наслідки такого втручання поки що невідомі.