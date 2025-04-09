На глубине более 20 метров ученые нашли "живую кожу" Земли: кто там живет (фото)

Новое исследование открыло существование совершенно новой категории микробов, которая скрывается в глубокой критической зоне Земли. Их также называют "живой кожей" нашей планеты.

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Об этом пишет IFLScience.

Открытие сделала группа микробиологов из Мичиганского государственного университета. Они изучали микробную популяцию в критической зоне Земли, взяв образцы почвы с глубины до 21 метра в Айове, США и Китае.

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"Критическая зона простирается от верхушек деревьев вниз через почву на глубину до 213 метров. Эта зона поддерживает большую часть жизни на планете, поскольку она регулирует такие важные процессы, как формирование почвы, круговорот воды и круговорот питательных веществ, которые жизненно важны для производства продуктов питания, качества воды и здоровья экосистемы. Несмотря на свою важность, глубокая критическая зона является новым рубежом, поскольку это большая часть Земли, которая относительно не исследована", — говорит микробиолог в Университете штата Мичиган Джеймс Тидже.

"Живая кожа" Земли, которая была найдена в глубоких недрах Фото: Michigan State University

Во время анализа этой почвы, команда нашла совершенно новую первичную категорию микробов, которую назвали CSP1-3. С помощью извлеченной из почвы ДНК, ученые выяснили, что предки найденных микробов жили в горячих источниках и пресной воде миллионы лет назад, прежде чем заселить критическую зону Земли.

"Многие думают, что организмы из недр Земли похожи на споры или постоянно пребывают в состоянии покоя. Мы же выяснили, что эти микробы активны, но растут медленно", — добавляет исследователь.

Также команда обнаружила, что такие микробы далеко не редкость, напротив, они доминируют в своей среде. В некоторых случаях на их долю приходилось более 50% популяции микробов, чего невозможно увидеть в верхнем слое почвы.

"Все дело в том, что глубокая почва – это совсем другая среда, поэтому найденная группа организмов развивалась в течение длительного времени, чтобы адаптироваться к обедненной почвенной среде", — объясняет Тидже.

Исследователи выяснили, что 50% клеток в CSP1-3 активно размножается. Эти организмы выживают за счет поглощения углерода и азота, которые просачиваются из верхних слоев почвы.

"Все представители глубоких почвенных линий, вероятно, являются медленнорастущими миксотрофами. Эти организмы способны синтезировать трегалозу, энергетическое соединение, которое помогает бактериям справляться с экстремальными условиями", — говорится в статье.

Ученые планируют продолжить изучать CSP1-3 и попытаются вырастить необычные микробы в лаборатории. Такая задача не будет простой, так как исследователям придется воспроизвести их экстремальную среду обитания.

Напомним, люди изуродовали Землю изнутри, ученые говорят, что глубокие недра планеты изменились навсегда. Добыча полезных ископаемых ускорила движение воды в недрах, а последствия такого вмешательства пока неизвестны.