Люди — єдине середовище проживання цих "монстрів": з часом вони зливаються з нами (фото)

Дослідники виявили, що шкірні кліщі, які спаровуються на наших обличчях, поступово зливаються з людьми.

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Більшість людей на планеті є середовищем існування шкірних кліщів, які проводять на нас більшу частину свого життя, зарившись головою вперед у наші волосяні фолікули — в основному вони живуть на наших обличчях, пише Science Alert.

Ідеться про шкірних кліщів Demodex folliculorum і фактично їхнім єдиним середовищем існування є наші обличчя. Раніше вчені вже виявили, що ці кліщі народжуються на нас, харчуються нами, спаровуються на нас і вмирають. Весь їхній життєвий цикл обертається навколо поїдання наших мертвих клітин шкіри.

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Дослідження вже показали, що цей вид неймовірно залежить від людей і перебуває в процесі еволюції від ектопаразита до внутрішнього симбіонта. Простими словами, ці кліщі поступово зливаються з нашими тілами, внаслідок чого вони фактично постійно живуть усередині нас.

У новому дослідженні команда з Університету Редінга секвенувала геноми цих кліщів. Результати вказують, що їхнє існування, орієнтоване на людину, може викликати зміни, які не спостерігаються в інших видів кліщів.

D. folliculorum, виявлений у препараті гідроксиду калію зі шкіри людини Фото: Molecular Biology and Evolution

За словами біологині безхребетних Алехандри Перротті, вони виявили, що у цього виду розташування генів частин тіла відрізняється від інших подібних видів через те, що вони адаптуються до захищеного життя всередині пор. Ці зміни в їхній ДНК призвели до деяких незвичайних особливостей тіла і поведінки.

Demodex folliculorum — крихітні істоти, чиїм єдиним джерелом їжі є детрит людської шкіри. У середньому тривалість їхнього життя становить близько двох тижнів і весь цей час вони проводять у пошуках їжі. Кліщі з'являються лише під покровом темряви, щоб ретельно і повільно повзати по нашій шкірі в пошуках партнера, перш ніж знову повернутися в безпечну темряву фолікула. Довжина цього виду становить лише третину міліметра, а їхні тіла з пучком крихітних ніжок і ротом, розташованим на одному кінці довгого тіла.

Будова тіла шкірного кліща Фото: Molecular Biology and Evolution

Британські вчені зосередилися на тому, що скласти повний геном кліща і виявили деякі із дивовижних генетичних характеристик, які рухають їхнім способом життя. Через їхнє середовище проживання кліщі фактично не мають природних хижаків, конкурентів або будь-якого контакту з іншими кліщами. У результаті їхній геном скоротився до найнеобхідніших елементів.

Вчені виявили, що ноги кліщів приводяться в дію трьома одноклітинними м'язами, а тіла мають абсолютно мінімальну кількість білків, тільки те, що необхідно для виживання. Це найменше число, яке коли-небудь спостерігалося в ширшій групі споріднених видів.

Стрілка вказує на анус кліща, і тепер ви, ймовірно, перебуваєте в якомусь списку спостереження Фото: University of Reading

Припускається, що урізаний геном також є причиною деяких інших дивних особливостей виду. Наприклад, ці шкірні кліщі виходять тільки вночі та це зумовлено тим, що серед втрачених генів є ті, які відповідають за захист від ультрафіолетового випромінювання. Вони також не можуть виробляти гормон мелатонін, який трапляється у більшості живих організмів з різними функціями. Водночас представники цього виду здатні збирати мелатонін, що виділяється шкірою свого господаря.

Команда також виявила, що кліщі перебувають на шляху до еволюційного глухого кута, оскільки мають занадто мало можливостей для розширення генетичного різноманіття. Цікаво, що команда також виявила, що на стадії розвитку німфи, між личинкою і дорослою особиною, у кліщів найбільша кількість клітин в організмі. Коли вони переходять на дорослу стадію, вони втрачають клітини — перший еволюційний крок, кажуть дослідники, на шляху видів членистоногих до симбіотичного способу життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яка істота на Землі може прожити пів життя без їжі.