Вчені з'ясували, яка істота на Землі може прожити півжиття без їжі

Ця комаха з Африки може допомогти вченим з'ясувати, як людям самим досягти таких же приголомшливих результатів.

Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, африканський кліщ Argas brumpti не має собі рівних, якщо справа стосується виживання без їжі та довголіття, повідомляє ScienceAlert.

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Протягом понад 40 років Джуліан Шепард з університету Бінгемтона в штаті Нью-Йорку, США, спостерігав за африканськими кліщами Argas brumpti. Деякі з них змогли прожити до 27 років, що набагато перевищує середній показник тривалості їхнього життя. Водночас деякі з цих павукоподібних змогли прожити цілих 8 років без їжі та води. Це неймовірний показник.

Але найцікавіше, що одна з самок кліща змогла відкласти яйця через 4 роки після смерті останнього самця з лабораторії. За словами Шепарда, це пов'язано з тим, що самка може зберігати сперму самця протягом тривалішого часу, ніж вважали раніше.

"Те, що ці кліщі змогли прожити так довго, є справжнім рекордом серед усіх видів кліщів. І те, що самка так довго носила сперму самця, — це теж справжній рекорд для цих комах", — говорить Шепард.

За словами вченого, нащадки первинної групи кліщів все ще живі й продовжують розмножуватися.

Коли понад 40 років тому Шепард вирішив вивчити групу кліщів у лабораторії, він встановив у місці їхнього зберігання стабільні умови: температуру на рівні 21 градуса Цельсія та вологість на рівні 81%. Кліщі харчувалися кров'ю мишей, кроликів та щурів. Але потім учений перестав давати їжу кліщам.

Деякі кліщі змогли прожити 4 роки без їжі та води, тоді як інші прожили приблизно 8 років. Після цього вчений знову годував кліщів, доки вони не вмирали, досягаючи різного віку від 16 до 25 років. Але деякі з них змогли прожити 27 років з огляду на те, що вони обходилися без їжі з перервами в кілька років.

"Це дивовижний показник виживання, враховуючи те, що перерви в прийомі їжі в кліщів були дуже довгими", — говорить Шепард.

Кліщі Argas brumpti за розміром досягають 20 мм завдовжки, що досить багато, як для цих павукоподібних. Вони кусають не лише тварин, а й людей. Але ці кліщі не переносять якісь відомі хвороби.

Для того, щоб дізнатися, чи зможуть прожити нащадки початкової групи кліщів так само довго, вчені відправили їх у природні місця до Південної Африки для спостереження.

"Дослідження цих кліщів може допомогти дізнатися, як різні живі істоти, зокрема й люди, могли б упоратися з відсутністю їжі тривалий час і водночас жити досить довго", — каже Шепард.