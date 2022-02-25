Ученые выяснили, какое существо на Земле может прожить полжизни без еды

Это насекомое из Африки может помочь ученым выяснить, как людям самим достичь таких же впечатляющих результатов.

Согласно недавно опубликованному исследованию, африканский клещ Argas brumpti не имеет себе равных, если дело касается выживания без еды и долголетия, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

На протяжении более 40 лет Джулиан Шепард из Бингемтонского университета в штате Нью-Йорке, США, наблюдал за африканскими клещами Argas brumpti. Некоторые из них смогли прожить до 27 лет, что намного превышает средний показатель продолжительности их жизни. При этом некоторые из этих паукообразных смогли прожить целых 8 лет без еды и воды. Это является невероятным показателем.

Но самое интересное, что одна из самок клеща смогла отложить яйца через 4 года после смерти последнего самца из изучаемых в лаборатории. По словам Шепарда, это вероятно связано с тем, что самка может хранить сперму самца в течении более длительного времени, чем считалось раньше.

"То, что эти клещи смогли прожить так долго, является настоящим рекордом среди всех видов клещей. И то, что самка так долго носила сперму самца – это тоже настоящий рекорд для этих насекомых", — говорит Шепард.

По словам ученого, потомки первоначальной группы клещей, все еще живы и продолжают размножаться.

Когда более 40 лет назад Шепард решил изучить группу клещей в лаборатории, он установил в месте их хранения стабильные условия: температуру на уровне 21 градуса Цельсия и влажность на уровне 81%. Клещи питались кровью мышей, кроликов и крыс. Но потом ученый прекратил давать пищу клещам.

Некоторые клещи смогли прожить 4 года без пищи и воды, в то время как другие прожили примерно 8 лет. После этого ученый снова кормил клещей, пока они не умирали, достигая разного возраста от 16 до 25 лет. Но некоторые из них смогли прожить 27 лет, учитывая то, что они обходились без пищи с перерывами в несколько лет.

"Это удивительный показатель выживаемости, учитывая то, что перерывы в приеме пищи у клещей были очень долгими", — говорит Шепард.

Клещи Argas brumpti по размеру достигают 20 мм в длину, что достаточно много, как для этих паукообразных. Они кусают не только животных, но и людей. Но эти клещи не переносят какие-либо известные болезни.

Для того, чтобы узнать, смогут ли прожить потомки первоначальной группы клещей так же долго, ученые отправили их в природные места обитания в Южную Африку для наблюдения.

"Исследование этих клещей может помочь узнать, как разные живые существа, в том числе и люди, могли бы справиться с отсутствием пищи длительное время и при этом жить достаточно долго", — говорит Шепард.