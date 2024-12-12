Люди — единственная среда обитания этих "монстров": со временем они сливаются с нами (фото)

Исследователи обнаружили, что кожные клещи, спаривающиеся на наших лицах, постепенно сливаются с людьми.

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Большинство людей на планете являются средой обитания кожных клещей, которые проводят на нас большую часть своей жизни, зарывшись головой вперед в наши волосяные фолликулы — в основном они живут на наших лицах, пишет Science Alert.

Речь идет о кожных клещах Demodex folliculorum и фактически их единственной средой обитания являются наши лица. Ранее ученые уже обнаружили, что эти клещи рождаются на нас, питаются нами, спариваются на нас и умирают. Весь их жизненный цикл вращается вокруг поедания наших мертвых клеток кожи.

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Исследования уже показали, что этот вид невероятно зависит от людей и находится в процессе эволюции от эктопаразита во внутреннего симбионта. Простыми словами, эти клещи постепенно сливаются с нашими телами, в результате чего они фактически постоянно живут внутри нас.

В новом исследовании команда из Университета Рединга секвенировала геномы этих клещей. Результаты указывают, что их существование, ориентированное на человека, может вызывать изменения, не наблюдаемые у других видов клещей.

D. folliculorum, обнаруженный в препарате гидроксида калия из кожи человека Фото: Molecular Biology and Evolution

По словам биолога беспозвоночных Алехандры Перротти, они обнаружили, что у этого вида расположение генов частей тела отличается от других подобных видов из-за того, что они адаптируются к защищенной жизни внутри пор. Эти изменения в их ДНК привели к некоторым необычным особенностям тела и поведению.

Demodex folliculorum — крохотные существа, чьим единственным источником пищи является детрит человеческой кожи. В среднем продолжительность их жизни составляет около двух недель и все это время они проводят в поисках пищи. Клещи появляются лишь под покровом темноты, чтобы кропотливо и медленно ползать по нашей коже в поисках партнера, прежде чем вновь вернуться в безопасную темноту фолликула. Длина этого вида составляет лишь треть миллиметра, а их тела с пучком крошечных ножек и ртом, расположенным на одном конце длинного тела.

Строение тела кожного клеща Фото: Molecular Biology and Evolution

Британские ученые сосредоточились на том, что составить полный геном клеща и выявили некоторые из захватывающих генетических характеристик, которые движут их образом жизни. Из-за их среды обитания у клещей фактически нет естественных хищников, конкурентов или какого-либо контакта с другими клещами. В результате их геном сократился до самых необходимых элементов.

Ученые обнаружили, что ноги клещей приводятся в действие тремя одноклеточными мышцами, а тела имеют абсолютно минимальное количество белков, только то, что необходимо для выживания. Это наименьшее число, когда-либо наблюдавшееся в более широкой группе родственных видов.

Стрелка указывает на анус клеща, и теперь вы, вероятно, находитесь в каком-то списке наблюдения Фото: University of Reading

Предполагается, что урезанный геном также является причиной некоторых других странных особенностей вида. Например, эти кожные клещи выходят только ночью и это обусловлено тем, что среди утраченных генов есть те, которые отвечают за защиту от ультрафиолетового излучения. Они также не могут вырабатывать гормон мелатонин, который встречается у большинства живых организмов с различными функциями. В то же время представители этого вида способны собирать мелатонин, выделяемый коже своего хозяина.

Команда также обнаружила, что клещи находятся на пути к эволюционному тупику, так как у них слишком мало возможностей для расширения генетического разнообразия. Интересно, что команда также обнаружила, что на стадии развития нимфы, между личинкой и взрослой особью, у клещей наибольшее количество клеток в организме. Когда они переходят на взрослую стадию, они теряют клетки — первый эволюционный шаг, говорят исследователи, на пути видов членистоногих к симбиотическому образу жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какое существо на Земле может прожить полжизни без еды.