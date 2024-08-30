У Києві виявили випадки гарячки Західного Нілу: трьох пацієнтів не врятували, деталі

Вірус гарячки Західного Нілу є небезпечним захворюванням і може викликати енцефаліт. Переносниками захворювання вважаються птахи та комарі.

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У Києві зафіксували випадки гарячки Західного Нілу. Є кілька летальних наслідків. Про це повідомили у КМВА з посиланням на слова директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

За її словами, від початку літа у Свято-Михайлівську клінічну лікарню Києва госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу. Серед хворих — 10 чоловіків і 7 жінок із Києва, Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

Вірус гарячки Західного Нілу вважається небезпечним захворюванням, а за своєю будовою схожий до інших, які спричиняють енцефаліти та вірусу гарячки Денге.

Переносниками вірусу вважаються птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів та певні види комарів, які укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження через кров хворих тварин.

Симптоми гарячки Західного Нілу, лікування і профілактика

Хвороба починається гостро — з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Лікування гарячки симптоматичне. За погіршення стану здоров'я необхідно звернутися до медиків.

Щоб мінімізувати ризики гарячки Західного Нілу, українцям радять встановити удома москітні сітки, використовувати репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягати речі, що максимально прикривають тіло.

Нагадаємо, що 69-річний король маорі Нової Зеландії, який правив 18 років, помер у лікарні після операції на серці всього через кілька днів після святкування річниці коронації.