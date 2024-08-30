В Киеве выявили случаи лихорадки Западного Нила: троих пациентов не спасли, детали

Вирус лихорадки Западного Нила является опасным заболеванием и может вызвать энцефалит. Переносчиками заболевания считаются птицы и комары.

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В Киеве зафиксировали случаи лихорадки Западного Нила. Есть несколько с летальным исходом. Об этом сообщили в КГВА со ссылкой на слова директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

По ее словам, с начала лета в Свято-Михайловскую клиническую больницу Киева госпитализировали 17 пациентов с лихорадкой Западного Нила. Среди больных — 10 мужчин и 7 женщин из Киева, Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. Троих пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки — менингоэнцефалита.

Вирус лихорадки Западного Нила считается опасным заболеванием, а по своему строению подобен другим, которые вызывают энцефалиты и вирусу лихорадки Денге.

Переносчиками вируса считаются птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней и определенные виды комаров, которые укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение через кровь больных животных.

Симптомы лихорадки Западного Нила, лечение и профилактика

Болезнь начинается остро — с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Лечение лихорадки симптоматическое. При ухудшении состояния здоровья необходимо обратиться к медикам.

Чтобы минимизировать риски лихорадки Западного Нила, украинцам советуют установить дома москитные сетки, использовать репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) одевать вещи, максимально прикрывающие тело.

Напомним, что 69-летний король маори Новой Зеландии, который правил 18 лет, умер в больнице после операции на сердце всего через несколько дней после празднования годовщины коронации.