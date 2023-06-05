Не бояться навіть холоду: вчені розкрили вплив різких змін клімату на кліщів

Дослідження принесло тривожні новини про стійкість кліщів, сумнозвісних винуватців поширення хвороби Лайма та багатьох інших небезпечних захворювань.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Джессі Бруннера, експерта з біологічних наук з Університету штату Вашингтон, Пулман, показало, що ці хвороби, що розповсюджують, чорноногі кліщі є чемпіонами з виживання в умовах різких коливань температури. Ця стійкість поширювалася як у личинок, і на дорослих кліщів. Личинки, однак, виявилися чутливішими до змін погоди, пише Health Day.

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Спочатку команда Бруннера очікувала, що ситуація, подібна до посухи, може поставити під загрозу виживання кліщів. Але, на їх подив, спека і посуха вплинули лише на личинок. З іншого боку, мороз мало вплинув на стратегію виживання кліщів.

За підтримки Міністерства оборони США група Бруннера у співпраці з Інститутом вивчення екосистем Кері розпочала масштабний польовий експеримент на трьох військових базах на Східному узбережжі США. Протягом трьох років вони спостерігали за більш ніж 9000 кліщів, поміщених у ґрунтові ядра, уважно стежачи за реакцією кліщів на зміну кліматичних умов.

Вони з'ясували, що суворі погодні умови прискорюють метаболізм кліщів, скорочуючи час пошуку ними нового господаря. Цей ефект був особливо виражений у личинок кліщів.

Однак часті періоди сильної спеки і сухості негативно позначилися на личинках, скоротивши час їхнього виживання майже вдвічі. Ґрунтові вольєри піднесли деякі незрозумілі таємниці. В одному з таких вольєрів вижило 80% кліщів, тоді як в іншому, розташованому всього за кілька метрів, усі кліщі загинули. Це загадкове явище натякнуло на інші впливи довкілля, такі як членистоногі або грибки.

Результати цього дослідження з'явилися на тлі високого занепокоєння з приводу значного поширення кліщів, що може бути спричинене зміною клімату.

З огляду на підвищену вразливість личинки кліща, дослідники підкреслили, що для боротьби зі шкідником необхідно зосередитися на цій стадії їхнього життя. Команда сподівається обмежити поширення захворювань шляхом розробки ефективних стратегій, включно з вакцинацією видів-господарів.

За словами Бруннера, наведеними в пресрелізі університету, кінцевою метою є розробка комплексної системи прогнозування та ефективного управління популяціями кліщів. Ця амбітна мета, якщо її буде досягнуто, може значно зміцнити громадську охорону здоров'я.

Раніше Фокус писав про спроби Moderna вилікувати хворобу Лайма. Біотехнологічний гігант оголосив про свої новітні проекти, і вони спрямовані не тільки проти вірусу H5N1, що набирає обертів, але й проти хвороб, що передаються укусом кліщів.

А також про страшну хворобу Повассан. Зростання загрози цієї вірусної інфекції, важкого захворювання, що переноситься кліщами, є нагадуванням про те, що не всі небезпеки добре відомі.