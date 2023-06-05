Не боятся даже холода: ученые раскрыли влияния резких изменений климата на клещей

Исследование принесло тревожные новости о стойкости клещей, печально известных виновников распространения болезни Лайма и многих других опасных заболеваний.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Джесси Бруннера, эксперта по биологическим наукам из Университета штата Вашингтон, Пулман, показало, что эти распространяющие болезни черноногие клещи являются чемпионами по выживанию в условиях резких колебаний температуры. Эта устойчивость распространялась как на личинок, так и на взрослых клещей. Личинки, однако, оказались более чувствительными к изменениям погоды, пишет Health Day.

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Изначально команда Бруннера ожидала, что ситуация, подобная засухе, может поставить под угрозу выживание клещей. Но, к их удивлению, жара и засуха повлияли только на личинок. С другой стороны, мороз практически не повлиял на стратегию выживания клещей.

При поддержке Министерства обороны США группа Бруннера в сотрудничестве с Институтом изучения экосистем Кэри начала масштабный полевой эксперимент на трех военных базах на Восточном побережье США. В течение трех лет они наблюдали за более чем 9000 клещей, помещенных в почвенные ядра, внимательно следя за реакцией клещей на изменение климатических условий.

Они обнаружили, что суровые погодные условия ускоряют метаболизм клещей, сокращая время поиска ими нового хозяина. Этот эффект был особенно выражен у личинок клещей.

Однако частые периоды сильной жары и сухости отрицательно сказались на личинках, сократив время их выживания почти вдвое. Почвенные вольеры преподнесли некоторые необъяснимые тайны. В одном из таких вольеров выжило 80% клещей, в то время как в другом, расположенном всего в нескольких метрах, все клещи погибли. Это загадочное явление намекнуло на другие влияния окружающей среды, такие как членистоногие или грибки.

Результаты этого исследования появились на фоне растущего беспокойства по поводу значительного распространения клещей, которое может быть вызвано изменением климата.

Учитывая повышенную уязвимость личинки клеща, исследователи подчеркнули, что для борьбы с вредителем необходимо сосредоточиться на этой стадии их жизни. Команда надеется ограничить распространение заболеваний путем разработки эффективных стратегий, включая вакцинацию видов-хозяев.

По словам Бруннера, приведенным в пресс-релизе университета, конечной целью является разработка комплексной системы прогнозирования и эффективного управления популяциями клещей. Эта амбициозная цель, если она будет достигнута, может значительно укрепить общественное здравоохранение.

Ранее Фокус писал о попытках Moderna вылечить болезнь Лайма. Биотехнологический гигант объявил о своих новейших проектах, и они направлены не только против набирающего обороты вируса H5N1, но и против болезней, передающихся укусом клещей.

А так же про страшную болезнь Повассан. Растущая угроза этой вирусной инфекции, тяжелого заболевания, переносимого клещами, является напоминанием о том, что не все опасности хорошо известны.