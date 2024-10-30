Заразила миллионы людей и исчезла: ученые рассказали о таинственной сонной болезни

В нашем мире есть множество заболеваний, которые могут удивить нас не только своими симптомами, но и своим происхождением. Одна из таких болезней является настолько же таинственной, настолько распространенной в свое время, ставя ученых в тупик до сих пор.

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Фильм "Пробуждение", снятый еще в 1990 года и вдохновленный подлинной историей, рассказанной доктором Оливером Саксом, повествует о борьбе людей с летаргическим энцефалитом, который часто называют "сонной болезнью". Это заболевание, поразившее около миллиона человек по всему миру в конце Первой мировой войны, оставило многих жертв застывшими в почти коматозном состоянии на десятилетия. Его происхождение и исчезновение остаются загадкой, которую медики не могут разгадать вот уже более века, пишет The Conversation.

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Впервые летаргический энцефалит был обнаружен в Вене в 1917 году, его симптомы поначалу напоминали грипп, но прогрессирование болезни было отличным от него и очень странным. Некоторые пациенты с трудом могли бодрствовать, другие страдали от тяжелой бессонницы. Многие из них испытывали длительные осложнения, включая тремор, мышечную ригидность и изменения настроения, часто переходящие в паралитическое состояние, которое стало синонимом болезни, рассказывает Джонатан Роджерс, клинический лектор по общей психиатрии для взрослых в отделении психиатрии Университетском колледже Лондона.

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Доктор Сакс и его коллеги отмечали широкий спектр странного поведения пациентов, у некоторых даже развивалась клептомания. Это странное сочетание симптомов и отсутствие четкого причинного фактора озадачивали исследователей на протяжении многих лет. Предполагалось, что возможные причины этого заболевания варьируются от воздействия окружающей среды до инфекционных агентов. Внезапное возникновение летаргического энцефалита примерно в то же время, что и пандемия испанского гриппа, привело к появлению первых теорий о возможной вирусной связи. Однако последующие исследования обнаружили мало признаков гриппа в тканях мозга заболевших, что поставило под сомнение эту гипотезу.

Согласно давнему исследованию из архивов, изучавшему 600 случаев заболевания, лишь у меньшинства пациентов до постановки диагноза энцефалита наблюдались гриппоподобные симптомы, что еще больше ослабило вирусную теорию. Одна из них, получившая распространение в последние годы и описанная в исследовании, опубликованном в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, заключается в том, что в основе летаргического энцефалита может лежать аутоиммунная реакция. Аутоиммунные заболевания развиваются, когда иммунная система организма ошибочно выбирает в качестве мишени свои собственные клетки. Например, при рассеянном склерозе иммунная система атакует защитную оболочку нервных волокон в мозге.

В случае с летаргическим энцефалитом исследователи подозревают, что антитела могли быть направлены на клетки мозга, что привело к появлению уникальных неврологических симптомов. Хотя последний известный человек, переживший летаргический энцефалит, умер два десятилетия назад, понимание этого заболевания может помочь подготовиться к будущим неврологическим эпидемиям, заявляет Роджерс.

Аутоиммунный энцефалит, признанный сегодня состоянием, при котором иммунная система атакует клетки мозга, имеет симптомы, совпадающие с энцефалитом летаргическим, такие как изменения настроения и когнитивные расстройства. Эта связь позволяет ученым предположить, что инфекционный триггер может инициировать аутоиммунный ответ, и ее понимание может стать ключом к предотвращению эпидемий в будущем. Не имея более четкого представления о том, что вызвало эту "сонную болезнь", ученые внимательно следят за признаками подобных синдромов и готовы противостоять следующей возможной волне неврологических бедствий.

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