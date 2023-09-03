Появляется во время еды: какой симптом рака люди часто упускают из вида

В большинстве случаев симптомы рака легко обнаружить, но не на все из них люди обращают внимание.

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Разные виды рака вызвают появление разнообразных симптомов, которые являются признаками болезни и на них нужно обращать внимание. Но люди не всегда это делают. У разных видов рака симптомы отличаются, но некоторые виды этой болезни вообще не имеют симптомов. Но один из таких признаков люди часто игнорируют, и он возникает во время приема пищи, пишет The Mirror.

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По данным британкой некоммерческой организации Cancer Research UK, которая занимается исследованиями рака, наиболее распространенными симптомами этой болезни являются следующие:

постоянная усталость;

увеличение либо потеря веса;

комки под кожей;

постоянный кашель;

изменение в работе кишечника или мочевого пузыря.

Любые симптомы рака нельзя игнорировать, и если таковые имеются, то нужно обязательно обратиться к врачу. Если обнаружить рак на ранней стадии, то существует высокая вероятность того, что болезнь можно победить.

Одним из симптомов рака, на который люди часто не обращают внимание, являются трудности при глотании пищи, считает Энн Мари Леннон из Университета Джонса Хопкинса, США. Еще одним таким симптомом, который упускают из виду, является ощущение сытости даже, когда люди почти не едят.

Расстройство процесса глотания пищи называется дисфагия. По словам Леннон, этот симптом может как быть признаком наличия рака, так и не быть им. Если ситуация с глотанием пищи только ухудшается, то нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы узнать, есть рак или нет.

Леннон выделяет 5 симптомов рака, которые нельзя ни в коем случае игнорировать, хотя иногда люди это и делают. Что это за симптомы?

Трудности с глотанием пищи или ощущение сытости во время приема еды;

Затрудненное дыхание;

Кровотечение;

Комки под кожей;

Изменения обычных функций организма.

Если все вышеуказанные симптомы начинают проявляются слишком часто, и ситуация только ухудшается, то нужна консультация врача.

По словам ученой, если одышка возникает во время выполнения обычных действий, не требующий нагрузки, то это ненормально и может быть признаком рака.

Некоторые типы кровотечений могут указывать на наличие рака, но могут быть симптомами и других болезней. Поэтому любое кровотечение, связанное с кашлем, с наличием крови в стуле или моче, или же аномальное вагинальное кровотечение, должны вызвать беспокойство и нужно обязательно определить причину.

Что касается комков под кожей, то они могут быть как признаком рака, так и других болезней.

По словам Леннон, если замечены такие изменения в функциях организма, как внезапный запор или диарея, затрудненное мочеиспускание или не полное опорожнение кишечника, это также может быть сигналом от организма, указывающим на рак. Консультация у врача в таком случае обязательна.

По данным Cancer Research UK, каждый год только в Великобритании можно предотвратить около 4 из 10 случаев появления рака, то есть более 135 тысяч случаев в год.

Как уже писал Фокус, эксперты назвали продукты, которые стоит исключить из рациона, чтобы перестать храпеть.

Также Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки провоцируют развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.