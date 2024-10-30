Заразила мільйони людей і зникла: вчені розповіли про таємничу сонну хворобу

У нашому світі є безліч захворювань, які можуть здивувати нас не лише своїми симптомами, а й своїм походженням. Одна з таких хвороб є настільки ж таємничою, настільки ж поширеною свого часу, ставлячи вчених у глухий кут і досі.

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Фільм "Пробудження", знятий ще 1990 року і натхненний справжньою історією, розказаною лікарем Олівером Саксом, оповідає про боротьбу людей з летаргічним енцефалітом, який часто називають "сонною хворобою". Це захворювання, що вразило близько мільйона людей по всьому світу наприкінці Першої світової війни, залишило багатьох жертв застиглими в майже коматозному стані на десятиліття. Його походження і зникнення залишаються загадкою, яку медики не можуть розгадати ось уже понад століття, пише The Conversation.

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Уперше летаргічний енцефаліт було виявлено у Відні 1917 року, його симптоми спочатку нагадували грип, але прогресування хвороби було відмінним від нього і дуже дивним. Деякі пацієнти насилу могли не спати, інші страждали від важкого безсоння. Багато хто з них відчував тривалі ускладнення, включно з тремором, м'язовою ригідністю і змінами настрою, які часто переходили в паралітичний стан, що став синонімом хвороби, розповідає Джонатан Роджерс, клінічний лектор із загальної психіатрії для дорослих у відділенні психіатрії Університетському коледжі Лондона.

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Доктор Сакс і його колеги відзначали широкий спектр дивної поведінки пацієнтів, у деяких навіть розвивалася клептоманія. Це дивне поєднання симптомів і відсутність чіткого причинного фактора спантеличували дослідників протягом багатьох років. Передбачалося, що можливі причини цього захворювання варіюються від впливу навколишнього середовища до інфекційних агентів. Раптове виникнення летаргічного енцефаліту приблизно в той самий час, що й пандемія іспанського грипу, призвело до появи перших теорій про можливий вірусний зв'язок. Однак подальші дослідження виявили мало ознак грипу в тканинах мозку хворих, що поставило під сумнів цю гіпотезу.

Згідно з давнім дослідженням з архівів, яке вивчало 600 випадків захворювання, лише у меншості пацієнтів до постановки діагнозу енцефаліту спостерігалися грипоподібні симптоми, що ще більше послабило вірусну теорію. Одна з них, що набула поширення останніми роками й описана в дослідженні, опублікованому в журналі Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, полягає в тому, що в основі летаргічного енцефаліту може лежати аутоімунна реакція. Аутоімунні захворювання розвиваються, коли імунна система організму помилково вибирає як мішень свої власні клітини. Наприклад, при розсіяному склерозі імунна система атакує захисну оболонку нервових волокон у мозку.

У випадку з летаргічним енцефалітом дослідники підозрюють, що антитіла могли бути спрямовані на клітини мозку, що призвело до появи унікальних неврологічних симптомів. Хоча остання відома людина, яка пережила летаргічний енцефаліт, померла два десятиліття тому, розуміння цього захворювання може допомогти підготуватися до майбутніх неврологічних епідемій, заявляє Роджерс.

Аутоімунний енцефаліт, визнаний сьогодні станом, за якого імунна система атакує клітини мозку, має симптоми, що збігаються з енцефалітом летаргійним, такі як зміни настрою та когнітивні розлади. Цей зв'язок дає змогу вченим припустити, що інфекційний тригер може ініціювати аутоімунну відповідь, і його розуміння може стати ключем до запобігання епідеміям у майбутньому. Не маючи чіткішого уявлення про те, що спричинило цю "сонну хворобу", науковці уважно стежать за ознаками подібних синдромів і готові протистояти наступній можливій хвилі неврологічних лих.

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