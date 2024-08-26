Комары буквально загнали людей в дома: насекомые стали источником вспышки опасной болезни

Глобальное потепление незаметно, но неумолимо постепенно расширяло границы ареала обитания различных насекомых. Из-за подобной ситуации с разгулом комаров, десяток городов в США были вынуждены посадить своих жителей под своеобразный домашний арест.

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Недавняя вспышка восточного конского энцефалита (ВКЭ) в Массачусетсе, США послужила поводом для предупреждения населения и принятия профилактических мер в почти дюжине населенных пунктов. Ситуация развилась настолько стремительно и стала настолько опасной, что насекомые, которые разносят болезнь, буквально загнали людей в дома, пишет The Washington Post.

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Представители здравоохранения подтвердили первый случай заболевания человека ВКЭ в этом году — им оказался мужчина 80 лет. В результате десять населенных пунктов были отнесены к категории высокого или критического риска, что заставило такие города, как Плимут и Оксфорд, ввести ограничения на активный отдых в часы пиковой активности комаров, эффективно введя вечерний карантин для многих людей. Эти меры включают закрытие парков после наступления сумерек и перенос массовых мероприятий, чтобы снизить риск заражения вирусом.

ВКЭ — редкое, но тяжелое заболевание, переносимое комарами, смертность среди инфицированных которым составляет около 30%. Выжившие часто сталкиваются с долгосрочными неврологическими проблемами. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждают, что вирус передается через укус зараженного комара, поэтому борьба с ними является ключевой стратегией в предотвращении вспышек. В связи с этим сотрудники здравоохранения штата Массачусетс запланировали опрыскивание комаров с воздуха в пострадавших районах, чтобы сдержать распространение вируса.

Жителей также призывают принимать меры предосторожности, например, использовать репелленты от насекомых и избегать прогулок на свежем воздухе в сумерках и на рассвете. Появление вируса ВКЭ в Массачусетсе подчеркивает более широкие проблемы, связанные с изменением климата и его влиянием на здоровье населения в самых разных уголках планеты. В этом регионе, как и на большей части территории Соединенных Штатов, сезон активности комаров стал более продолжительным, что обусловлено повышением температуры и влажности. Увеличение периода активности комаров повышает вероятность более частых и широкомасштабных вспышек заболеваний, переносимых ими, включая ОРВИ, лихорадку денге и малярию.

В частности, на Северо-Востоке страны наблюдается наиболее значительное увеличение "комариных дней", дней с идеальными условиями для выживания и активности комаров, по сравнению с предыдущими десятилетиями. Вспышка ВКЭ в Массачусетсе в 2019 году служит ярким напоминанием об опасности вируса: в том году было зарегистрировано 12 случаев заболевания и шесть смертельных исходов. Этот исторический контекст напоминает о важности бдительности органов здравоохранения и сотрудничества с населением для сокращения популяции комаров и предотвращения будущих случаев заболевания. Департамент сельскохозяйственных ресурсов штата Массачусетс координирует усилия по смягчению текущей вспышки, отмечая, что, хотя опрыскивание от комаров имеет важное значение, индивидуальные действия также играют решающую роль в сохранении здоровья населения. Поскольку вакцин или специфических методов лечения ВКЭ не существует, профилактика остается наиболее эффективной стратегией защиты от этого потенциально смертельного заболевания, которое может распространяться все больше из-за глобального изменения температур.

Ранее Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов . Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

Также Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95% . Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.