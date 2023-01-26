В режиме маскировки. Ученые разработали новую защиту от комаров с эффективностью в 95%

Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.

Related video

Средство от комаров — повседневное оружие, которое необходимо людям в борьбе с комарами и другими насекомыми, которые то и дело норовят нас искусать, пишет New Atlas.

Комары не просто раздражают, они также являются одними из самых опасных переносчиков болезней в мире. Однако популярные репелленты, как правило, содержат ДЭТА — активный ингредиент, который впервые разработали еще в 1940-х годах. Это вещество блокирует способность комаров и других насекомых "вынюхивать" людей, чтобы полакомиться ими.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако большинство репеллентов обладают весьма неприятным запахом, который отталкивает не только насекомых, но и людей. Более того эффективность "защиты" со временем снижается и вот уже нам снова необходимо наносить дополнительный слой репеллента. В высоких концентрациях такая "защита" может даже оказаться опасной для человека:

раздражает кожу;

раздражает глаза;

раздражает слизистую и легкие;

повреждает ткани.

В новом исследовании группа ученых из университетов Пизы и Флоренции (Италия) сосредоточились на разработке нового поколения репеллентов, которые бы не имели столь удушливого запаха и сохраняли эффективность в течение более продолжительного времени. В ходе исследования команда создала несколько вариантом составов репеллентов — эти соединения называются циклическими гидроксиацеталями. Результаты исследования показали, что их химические свойства намного более безопасны для людей, при этом их способность отпугивать комаров весьма высока.

Ученые провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что некоторые из их новых составов столь же эффективны, как и ДЭТА. Однако другие показали эффективность на 95% и сохраняли ее в течение 8 часов. Между тем, исследователи обнаружили, что эффективность ДЭТА начинает снижаться уже через 2 часа.

Однако это не все преимущества новых репеллентов. Ученые также обнаружили, что они обладают гораздо менее сильными запахами, а некоторые и вовсе имеют приятный запах. Кроме того, эти новые соединения лучше растворяются в воде, что позволит ученым снизить требуемое количество спирта. Также исследователи отмечают, что все новые составы имели такую же токсичность, что и ДЭТА, или ниже. Кроме того, некоторые новые соединения с меньшей вероятностью вызывали различные иммунные реакции.

Исследователи отмечают, что независимо от того, будут ли новые составы использованы для коммерческого производства репеллентов, они так или иначе фактически открывают новый класс потенциальной "защиты от комаров".

Ранее Фокус писал о том, что некоторых людей комары действительно кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит.