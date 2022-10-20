Некоторых людей комары действительно кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит

Согласно новому исследованию, есть люди, которых комары считают наиболее "вкусными". И это связано с запахом человека.

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В результате нового исследования американские ученые выяснили, что у определенных людей на коже выделяются химические вещества, которые особенно привлекают комаров. Но сама плохая новость состоит в том, что изменить эту ситуацию пока никак невозможно, пишет The Guardian.

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Все люди пахнут по-разному, но есть запахи, которые связаны с определенным химическими веществами, которые действительно притягивают комаров сильнее, чем другие. Если таким запахом обладает человек, то он гарантированно попадает в список самых любимых объектов для укусов комаров.

По словам Лесли Воссхолл из Рокфеллеровского университета, Нью-Йорк, США, на коже некоторых людей имеется высокий уровень определенных кислот. Эти вещества являются природным увлажнителем для кожи, но у каждого человека этих веществ имеется разное количество. Бактерии, которые живут на коже человека, поглощают эти кислоты и выделяют определенный запах. Чем больше этих кислот, тем сильнее запах.

Именно на этот запах и летят комары, которые кусают чаще тех людей, у которых этот запах сильнее. Избавиться от этих веществ нельзя, ведь таким образом можно навредить коже, поэтому получается, что человек навсегда остается настоящим магнитом для комаров.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали данные, которые они получили с помощью более 60 участников эксперимента. Ученые с помощью специального покрытия, которое впитывало запахи людей, смогли собрать необходимую коллекцию запахов для исследования.

[ + – ] В результате нового исследования американские ученые выяснили, что у определенных людей на коже выделяются химические вещества, которые особенно привлекают комаров. Но сама плохая новость состоит в том, что изменить эту ситуацию пока никак невозможно Фото: BBC

Затем они использовали это покрытие, чтобы увидеть, как будут вести себя комары вида Aedes aegypti (комар желтолихорадочный). Эти насекомые являются переносчиками таких опасных болезней как желтая лихорадка, лихорадка Зика и лихорадка Денге.

Оказалось, что комаров привлекали только определенные запахи. И что самое интересное разрыв между самым привлекательным запахом и самым недостойным внимания насекомых составил 100 раз. По словам Восхолл, эти данные подтверждают убеждения некоторых людей, что комары имеют своих любимцев для укуса. Теперь ученые планируют проверить свои данные на других видах комаров. Также ученые пришли к выводу, что различия между людьми, которых комары любят кусать больше всего и теми, кто их не так сильно привлекает, сохраняется длительное время.

По словам Джеффа Риффелла из Университета штата Вашингтон, новое исследование может помочь в разработке новых средств, которые могли бы защитить людей от комаров. Но в то же время ученые в рамках исследования провели еще один эксперимент, который показал, что даже комары с отредактированными генами все еще могут учуять такой привлекательный для них запах.

"Комары не сдаются так легко. Они все еще могут кусать человека, который им больше понравился, даже несмотря на изменения в обонятельной системе", — говорит Восхолл.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, в рамках которого ученые пытались выяснить, почему некоторые люди чаще страдают от укусов комаров, чем другие. Согласно полученным результатам, комаров притягивает определенный цвет одежды человека.

Также Фокус писал о том, что ученые вырастили в лаборатории "зомби", которые помогут в лечении рака и защитят от вирусов.