Ученые вырастили в лаборатории "зомби": помогут в лечении рака и против вирусов

Пока речь идет лишь о выращивании зомби-грибов, которые порабощают сверчков, кузнечиков и червячков.

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Cordyceps — представляет собой сотни различных видов грибов. Эти виды прославились своей уникальной способностью порабощать своих безвольных жертв, чтобы управлять их телами и заражать других насекомых. Словно плесень, они распространяются и разрастаются по телу жертвы, пока в конечном итоге не убьют ее, пишет Forbes.

Но эти грибы известны не только своими повадками зомби, но и полезными свойствами. Исследования показывают, что грибы кордицепса содержат химическое соединение под названием кордицепин. Ученые считают, что это вещество имеет противовирусные и противораковые свойства.

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Основной проблемой для исследователей стал тот факт, что эти грибы редко встречаются в дикой природе и культивирование их в лаборатории пока не увенчалось успехом — все это создает трудности для проведения масштабных исследований. Отметим, что данные грибы используются в пищу в Азии, некоторые из них используются для изготовления лекарств и биодобавок, польза которых, впрочем, вызывает у ученых вопросы.

Группа ученых из Кореи и Египта попыталась вырастить грибы-зомби в лаборатории. Хищные грибы пробовали выращивать с помощью зерен коричневого риса, однако поняли, что в таком случае концентрация кордицепина падает. Тогда ученые решили использовать насекомых — грибам-зомби предложили мучных червей, сверчков и кузнечиков. По словам автора исследования доктора Ми Кен Ли, концентрация кордицепина в грибах, выращенных на белке насекомых, возросла в 100 раз.

После дополнительных исследований ученые обнаружили, что уровень содержания кордицепина напрямую зависел от того, каким насекомым питался гриб — оказалось, что для выращивания этих грибов не столь важны белки, как жиры.

Ли надеется, что данное исследование поможет научиться производить кордицепин в больших объемах и по возможности экономично. Ученая отмечает, что потребуются большие объемы насекомых, чтобы производить кордицепин в промышленных масштабах.

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