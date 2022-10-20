Вчені виростили в лабораторії "зомбі": допоможуть у лікуванні раку та проти вірусів

Поки що йдеться лише про вирощування зомбі-грибів, які поневолюють цвіркунів, коників та черв'ячків.

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Cordyceps — це сотні різних видів грибів. Ці види стали відомими завдяки унікальній здатності поневолювати своїх безвільних жертв, щоб керувати їх тілами та заражати інших комах. Наче пліснява, вони поширюються і розростаються по тілу жертви, поки зрештою не вб'ють її, пише Forbes.

Але ці гриби відомі не лише своїми звичками зомбі, а й корисними властивостями. Дослідження показують, що гриби кордицепсу містять хімічну сполуку під назвою кордицепін. Вчені вважають, що ця речовина має противірусні та протиракові властивості.

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Основною проблемою для дослідників став той факт, що ці гриби рідко зустрічаються в дикій природі і культивування їх у лабораторії поки що не пройшло успішно — все це створює труднощі для проведення масштабних досліджень. Зазначимо, що ці гриби використовуються в їжу в Азії, деякі з них використовуються для виготовлення ліків та біодобавок, користь яких, втім, викликає у вчених питання.

Група вчених з Кореї та Єгипту спробувала виростити гриби-зомбі у лабораторії. Хижі гриби намагалися вирощувати за допомогою зерен коричневого рису, проте зрозуміли, що в такому разі концентрація кордицепіну зменшується. Тоді вчені вирішили використати комах — грибам-зомбі запропонували борошняних хробаків, цвіркунів та коників. За словами авторки дослідження лікарки Мі Кен Лі, концентрація кордицепіну в грибах, вирощених на білку комах, зросла у 100 разів.

Після додаткових досліджень вчені виявили, що рівень вмісту кордицепіну безпосередньо залежав від того, якою комахою харчувався гриб — виявилося, що для вирощування цих грибів важливі не білки, а жири.

Лі сподівається, що це дослідження допоможе навчитися виробляти кордицепін у великих обсягах і при нагоді економічно. Вчена зазначає, що знадобляться великі обсяги комах, щоб виробляти кордицепін у промислових масштабах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.