Деяких людей комарі справді кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається

Згідно з новим дослідженням, є люди, яких комари вважають найбільш "смачними". І це пов'язано із запахом людини.

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У результаті нового дослідження американські вчені з'ясували, що у певних людей на шкірі виділяються хімічні речовини, які особливо приваблюють комарів. Але найгірша новина полягає в тому, що змінити цю ситуацію поки що неможливо, пише The Guardian.

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Всі люди пахнуть по-різному, але є запахи, пов'язані з певними хімічними речовинами, які дійсно притягують комарів сильніше, ніж інші. Якщо такий запах має людина, то він гарантовано потрапляє до списку найулюбленіших об'єктів для укусів комарів.

За словами Леслі Воссхолл з Рокфеллерського університету, Нью-Йорк, США, на шкірі деяких людей є високий рівень певних кислот. Ці речовини є природним зволожувачем для шкіри, але кожна людина цих речовин має різну кількість. Бактерії, які живуть на шкірі людини, поглинають ці кислоти та виділяють певний запах. Чим більше цих кислот, тим сильніший запах.

Саме на цей запах і летять комарі, які кусають частіше тих людей, у яких цей запах сильніший. Позбутися цих речовин не можна, адже таким чином можна нашкодити шкірі, тому виходить, що людина назавжди залишається справжнім магнітом для комарів.

Щоб дійти таких висновків, вчені використали дані, які вони отримали за допомогою понад 60 учасників експерименту. Вчені за допомогою спеціального покриття, яке вбирало запахи людей, змогли зібрати необхідну колекцію запахів для дослідження.

[ + – ] В результаті нового дослідження американські вчені з'ясували, що у певних людей на шкірі виділяються хімічні речовини, які особливо приваблюють комарів. Але найгірша новина полягає в тому, що змінити цю ситуацію поки що неможливо Фото: trump-elections

Потім вони використовували це покриття, щоб побачити, як поводитимуться комари виду Aedes aegypti (комар жовтохорошковий). Ці комахи є переносниками таких небезпечних хвороб, як жовта гарячка, гарячка Зіка та гарячка Денге.

Виявилося, що комарів приваблювали лише певні запахи. І найцікавіше це те, що відрив між найпривабливішим та найгіршим запахами для комах склав 100 разів. За словами Воссхолл, ці дані підтверджують переконання деяких людей, що комарі мають своїх улюбленців для укусу. Наразі вчені планують перевірити свої дані на інших видах комарів. Також вчені дійшли висновку, що відмінності між людьми, яких комарі люблять кусати найбільше і тими, хто їх не дуже приваблює, зберігається тривалий час.

За словами Джефа Ріффелла з Університету штату Вашингтон, нове дослідження може допомогти у розробці нових засобів, які могли б захистити людей від комарів. Але водночас вчені в рамках дослідження провели ще один експеримент, який показав, що навіть комарі з відредагованими генами все ще можуть відчувати такий привабливий запах.

"Комарі не здаються так легко. Вони все ще можуть кусати людину, яка їм більше сподобалася, навіть попри зміни в нюховій системі", — каже Воссхолл.

Фокус вже писав про ще одне дослідження, в рамках якого вчені намагалися з'ясувати, чому деякі люди частіше страждають від укусів комарів, ніж інші. Згідно з отриманими результатами, комарів приваблює певний колір одягу людини.

Також Фокус писав про те, що вчені виростили у лабораторії "зомбі", які допоможуть у лікуванні раку та захистять від вірусів.