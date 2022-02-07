Учені з'ясували, чому одних людей комарі кусають, а інших ні: справа в одязі

Згідно з новим дослідженням, комарів притягує певний колір одягу людини, завдяки якому вони обирають свою жертву.

Учені з Університету штату Вашингтон провели експеримент із самками комарів виду Aedes aegypti. У результаті вони з'ясували, що комарів приваблює не тільки вуглекислий газ із нашого дихання, але й кілька кольорів одягу людини, які є своєрідними візуальними сигналами, які говорять голодним комахам, що на них чекає довгоочікуваний бенкет, повідомляє New Atlas.

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Крім того, що комарині укуси завдають незручностей, ці комахи можуть переносити багато небезпечних хвороб, якими вони заражають людину. Тому пошук причин того, як комарі обирають своїх жертв, за словами вчених, може допомогти в розробці нових репелентів.

Попередні дослідження показали, що комарів приваблює запах вуглекислого газу, який видихає людина. Але тепер учені з університету штату Вашингтон з'ясували, що ще одним фактором, який упливає на вибір жертви для укусу, є колір одягу.

У межах експерименту вчені перевірили реакцію самок комарів на візуальні та нюхові сигнали. У спеціальній камері вчені розмістили крапки різних кольорів і запускали туди вуглекислий газ. З'ясувалося, що комарі летять до точок червоного, оранжевого, чорного або зелено-блакитного кольору, якщо спочатку відчують запах CO2. Але якщо такого запаху вони не відчули, тобто в камері не було вуглекислого газу, комарі не реагували на точки, якого б кольору вони не були.

[ + – ] У межах експерименту вчені перевірили реакцію самок комарів на візуальні та нюхові сигнали Фото: phys.org

"Схоже, що комарі використовують запахи з нашого дихання, і ці сполуки стимулюють очі комарів шукати певні кольори, які сигналізують про те, що поряд їжа", — каже Джеффрі Ріффелл із Університету штату Вашингтон.

Чому комарів приваблює червоний і помаранчевий колір?

Учені вважають, що людська шкіра, незалежно від кольору та відтінку, дає сильний червоно-жовтогарячий сигнал очам комарів. У ході експерименту на людях дослідники з'ясували, що навіть якщо комарі вловлять сильний запах CO2, а одяг буде, наприклад, зеленого кольору, у тому числі, якщо на руках одягнені рукавички, то комарі ігноруватимуть таку людину.

Також учені провели експеримент із генномодифікованими комарами. Якщо комахам змінили гени, відповідальні за нюх чи візуалізацію, то комарі не реагували на візуальні стимули. За словами вчених, це доводить, що обидва почуття необхідні комарам для ухвалення рішення атакувати людину.

У своїх роботах учені хочуть досліджувати вплив шкірних виділень на те, наскільки вони приваблюють комарів.