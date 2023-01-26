У режимі маскування. Вчені розробили новий захист від комарів з ефективністю 95%

Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатний працювати близько 8 годин і не шкодить людині.

Related video

Засіб від комарів — повсякденна зброя, яка необхідна людям у боротьбі з комарами та іншими комахами, які постійно намагаються нас покусати, пише New Atlas.

Комарі не просто дратують, вони також є одними з найнебезпечніших переносників хвороб у світі. Однак популярні репеленти зазвичай містять ДЕТА — активний інгредієнт, який вперше розробили ще в 1940-х роках. Ця речовина блокує здатність комарів та інших комах "винюхувати" людей, щоб поласувати ними.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак більшість репелентів мають дуже неприємний запах, який відштовхує не тільки комах, а й людей. Щобільше, ефективність "захисту" з часом знижується і ось уже нам знову необхідно наносити додатковий шар репеленту. У високих концентраціях такий "захист" може навіть виявитися небезпечним для людини:

дратує шкіру;

дратує очі;

дратує слизову та легені;

ушкоджує тканини.

У новому дослідженні група вчених з університетів Пізи та Флоренції (Італія) зосередилися на розробці нового покоління репелентів, які не мали б такого задушливого запаху та зберігали ефективність протягом тривалішого часу.Під час дослідження команда створила кілька варіантів складів репелентів — ці сполуки називають циклічними гідроксіацеталями. Результати дослідження показали, що їх хімічні властивості набагато безпечніші для людей, разом з тим їхня здатність відлякувати комарів дуже висока.

Вчені провели низку експериментів і дійшли висновку, що деякі з нових складів настільки ж ефективні, як і ДЕТА. Однак інші показали ефективність на 95% та зберігали її протягом 8 годин. Тим часом дослідники виявили, що ефективність ДЕТА починає знижуватися вже через 2 години.

Однак це не всі переваги нових репелентів. Вчені також виявили, що вони мають набагато менш сильні запахи, а деякі взагалі мають приємний запах. Крім того, ці нові сполуки краще розчиняються у воді, що дозволить вченим знизити потрібну кількість спирту. Також дослідники відзначають, що всі нові склади мали таку ж токсичність, що і ДЕТА, або нижче. Крім того, деякі нові сполуки з меншою ймовірністю викликали різні імунні реакції.

Дослідники зазначають, що незалежно від того, чи будуть нові склади використані для комерційного виробництва репелентів, вони так чи інакше фактично відкривають новий клас потенційного захисту від комарів.

Раніше Фокус писав про те, що деяких людей комарі справді кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається.