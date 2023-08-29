Вісник прийдешніх епідемій. Вчені розробили спосіб раннього виявлення вірусних інфекцій

Нове відкриття може допомогти лікарям виявляти вірусні інфекції, зокрема й вірус, що спричиняє COVID-19, ще до появи у пацієнтів важких симптомів.

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Вірус COVID-19 поширився по всьому світу і торкнувся багатьох людей. Хоча у нас є деякі способи його діагностики, завжди ведуться роботи, щоб знайти більш швидкі та ефективні інструменти. Нове дослідження, спрямоване саме на це, присвячене вивченню метаболічної реакції організму в разі зараження вірусом, подібним до COVID-19, пише Medical News.

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Відомо, що під час зараження вірусом COVID-19 у крові людей відбуваються зміни певних хімічних речовин, відомих як біомаркери, які допомагають лікарям відстежувати розвиток захворювання. У новому дослідженні пильніше вивчали аналогічні маркери, але цього разу в сечі.

Використовуючи сучасні методи, вчені проаналізували зразки сечі хворих і не хворих на COVID-19. Вони шукали специфічні молекули, деякі з яких виробляються нашим організмом природним чином для боротьби з вірусами.

Результати дослідження виявилися дивовижними: у сечі інфікованих пацієнтів було виявлено 10 специфічних молекул — так званих нуклеозидних аналогів. Причому вісім із них виявилися абсолютно новими для науки в цьому контексті, а це означає, що в нашому арсеналі набагато більше засобів захисту, ніж ми думали раніше.

Ці молекули не були просто такими, що потрапили під час дослідження, вони були безпосередньо пов'язані з природним захистом організму від вірусів. Крім того, рівень цих молекул був значно вищим у хворих на COVID-19, ніж у людей без інфекції. Це дає змогу припустити, що аналіз на наявність цих молекул може стати надійним способом визначення інфікованості людини вірусом. Ба більше, рівень цих молекул змінювався з плином часу, що дає змогу судити про прогресування та тяжкість захворювання.

Це не просто цікаве наукове відкриття. Воно має цілком реальні практичні наслідки. Наявність цих молекул може слугувати системою раннього попередження. Замість того щоб чекати, поки проявляться важкі симптоми, лікарі зможуть виявляти й усувати вірусні інфекції набагато раніше, що значно полегшить життя пацієнтів та їхні шанси на повне одужання.

Простіше кажучи, уявіть, що у вашому автомобілі з'явилася нова лампочка на приладовій панелі, яка спалахує не тоді, коли двигун зламався, а коли він тільки починає проявляти ознаки зносу. Це ніби попереджає вас, дозволивши вам підготуватися і вжити потрібних заходів, поки ситуація не погіршилася.

За всієї важливості відкриття, на вчених чекає ще багато роботи. Мета полягає в тому, щоб краще зрозуміти ці молекули, а потім розробити інструменти або тести для виявлення цих ранніх ознак вірусних інфекцій. Хоча наразі дослідження зосереджене на COVID-19, цей самий метод може допомогти і під час роботи з іншими вірусами.

У той час як ми боремося з проблемами охорони здоров'я в усьому світі, поява нового методу раннього виявлення проблем не може не радувати. Можливо, спалахи майбутніх пандемій вдасться присікати на корені, розвантаживши системи охорони здоров'я, які й так працюють на знос по всьому світу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.