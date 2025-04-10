Мама зрозуміла, для чого 11-річна донька взяла ножиці, але було уже надто пізно (фото)

Радіоведуча BBC Беккі Мізерс була приголомшена, помітивши неочікувану модифікацію шкільної форми своєї доньки. Мати звернулася за порадами до користувачів мережі, щоб дізнатися, як розцінювати ці зміни.

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Її відео, опубліковане у TikTok, отримало схвалення тисяч глядачів.

"Вона вже давно говорила про те, що зробить це, коли стане занадто спекотно. Їй більше подобається джемпер, а не сорочка", — розповіла Мізерс в інтерв'ю Newsweek.

Актуальні дослідження вчених

Питання шкільної форми залишається предметом активних дискусій у світі. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі освітнього менеджменту в 2016 році, доводить позитивний вплив шкільної форми на поведінку учнів, зокрема покращення дисципліни в класі.

Однак новіші дослідження вказують на можливі недоліки такого підходу. "Кембриджський університет на основі аналізу даних 1 мільйона учнів віком від 5 до 17 років дійшов висновку, що в країнах, де школи вимагають від учнів носити форму, менше молодих людей дотримуються рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я норми фізичної активності — 60 хвилин на день", — зазначали автори дослідження у 2024 році.

Цікаве рішення школярки

Для доньки Мізерс проблема полягала у відсутності комфорту: дівчинці було занадто спекотно в сорочці та светрі. Креативне рішення виявилося простим, але ефективним: вона просто розрізала сорочку ножицями навпіл, продовжуючи носити светр зверху.

Школярка перешила свою сорочку Фото: TikTok

"Я майже впевнена, що ніхто в школі не помітив того, що зробила моя донька. Сама могла б не помітити, якби випадково не натрапила на це під час прання", — зізналася Мізерс.

Оцінки глядачів у мережі

Мати опублікувала відео на своїй сторінці у TikTok. Відгуки під записом переважно схвальні — кліп зібрав майже 390 тисяч переглядів.

"Геніально! Закрила рота вчителям, які постійно кажуть заправити сорочку", — захоплено прокоментував один із користувачів;

"Ти знаєш, що це розумно", — додав інший;

Третій підтримав цю думку: "Дайте дівчинці швейну машинку, у неї є потенціал!".

Шквал позитивних коментарів допоміг Мізерс остаточно визначитися щодо оцінки цього винаходу. "Гадаю, я маю пишатися тим, наскільки вона інноваційна", — визнала мати.

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