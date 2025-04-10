Мама поняла, для чего 11-летняя дочь взяла ножницы, но было уже слишком поздно (фото)

Радиоведущая BBC Бекки Мизерс была ошеломлена, заметив неожиданную модификацию школьной формы своей дочери. Мать обратилась за советами к пользователям сети, чтобы узнать, как расценивать эти изменения.

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Ее видео, опубликованное в TikTok, получило одобрение тысяч зрителей.

"Она уже давно говорила о том, что сделает это, когда станет слишком жарко. Ей больше нравится джемпер, а не рубашка", — рассказала Мизерс в интервью Newsweek.

Актуальные исследования ученых

Вопрос школьной формы остается предметом активных дискуссий в мире. Исследование, опубликованное в Международном журнале образовательного менеджмента в 2016 году, доказывает положительное влияние школьной формы на поведение учеников, в частности улучшение дисциплины в классе.

Однако более свежие исследования указывают на возможные недостатки такого подхода. "Кембриджский университет на основе анализа данных 1 миллиона учеников в возрасте от 5 до 17 лет пришел к выводу, что в странах, где школы требуют от учеников носить форму, меньше молодых людей придерживаются рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы физической активности — 60 минут в день", — отмечали авторы исследования в 2024 году.

Интересное решение школьницы

Для дочери Мизерс проблема заключалась в отсутствии комфорта: девочке было слишком жарко в рубашке и свитере. Креативное решение оказалось простым, но эффективным: она просто разрезала рубашку ножницами пополам, продолжая носить свитер сверху.

Школьница перешила свою рубашку Фото: TikTok

"Я почти уверена, что никто в школе не заметил того, что сделала моя дочь. Сама могла бы не заметить, если бы случайно не наткнулась на это во время стирки", — призналась Мизерс.

Оценки зрителей в сети

Мать опубликовала видео на своей странице в TikTok. Отзывы под записью преимущественно положительные — клип собрал почти 390 тысяч просмотров.

"Гениально! Закрыла рот учителям, которые постоянно говорят заправить рубашку", — восторженно прокомментировал один из пользователей;

"Ты знаешь, что это умно", — добавил другой;

Третий поддержал эту мысль: "Дайте девочке швейную машинку, у нее есть потенциал!".

Шквал положительных комментариев помог Мизерс окончательно определиться в оценке этого изобретения. "Думаю, я должна гордиться тем, насколько она инновационная", — признала мать.

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