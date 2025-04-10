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МирФан

Мама поняла, для чего 11-летняя дочь взяла ножницы, но было уже слишком поздно (фото)

Дочь перешила свою школьную форму до неузнаваемости, что она сделала, креативные идеи, интересные решения, приколы
Фото: TikTok | Бекки Мизерс удивлена талантом своей дочери

Радиоведущая BBC Бекки Мизерс была ошеломлена, заметив неожиданную модификацию школьной формы своей дочери. Мать обратилась за советами к пользователям сети, чтобы узнать, как расценивать эти изменения.

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Ее видео, опубликованное в TikTok, получило одобрение тысяч зрителей.

"Она уже давно говорила о том, что сделает это, когда станет слишком жарко. Ей больше нравится джемпер, а не рубашка", — рассказала Мизерс в интервью Newsweek.

Актуальные исследования ученых

Вопрос школьной формы остается предметом активных дискуссий в мире. Исследование, опубликованное в Международном журнале образовательного менеджмента в 2016 году, доказывает положительное влияние школьной формы на поведение учеников, в частности улучшение дисциплины в классе.

Однако более свежие исследования указывают на возможные недостатки такого подхода. "Кембриджский университет на основе анализа данных 1 миллиона учеников в возрасте от 5 до 17 лет пришел к выводу, что в странах, где школы требуют от учеников носить форму, меньше молодых людей придерживаются рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы физической активности — 60 минут в день", — отмечали авторы исследования в 2024 году.

Интересное решение школьницы

Для дочери Мизерс проблема заключалась в отсутствии комфорта: девочке было слишком жарко в рубашке и свитере. Креативное решение оказалось простым, но эффективным: она просто разрезала рубашку ножницами пополам, продолжая носить свитер сверху.

Дочь перешила свою школьную форму до неузнаваемости, что она сделала, креативные идеи, интересные решения, приколы Fullscreen
Школьница перешила свою рубашку
Фото: TikTok

"Я почти уверена, что никто в школе не заметил того, что сделала моя дочь. Сама могла бы не заметить, если бы случайно не наткнулась на это во время стирки", — призналась Мизерс.

Оценки зрителей в сети

Мать опубликовала видео на своей странице в TikTok. Отзывы под записью преимущественно положительные — клип собрал почти 390 тысяч просмотров.

  • "Гениально! Закрыла рот учителям, которые постоянно говорят заправить рубашку", — восторженно прокомментировал один из пользователей;
  • "Ты знаешь, что это умно", — добавил другой;
  • Третий поддержал эту мысль: "Дайте девочке швейную машинку, у нее есть потенциал!".

Шквал положительных комментариев помог Мизерс окончательно определиться в оценке этого изобретения. "Думаю, я должна гордиться тем, насколько она инновационная", — признала мать.

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