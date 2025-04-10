Ед Ширан пояснив, навіщо потрібно давати дітям подвійне прізвище

34-річний британський співак і автор пісень Ед Ширан вважає, що діти повинні мати два прізвища: матері й батька.

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Чому це так важливо, він пояснив у подкасті Call Her Daddy.

У розмові з ведучою Алекс Купер вони, серед іншого, обговорювали жінок, які беруть прізвище чоловіка в шлюбі. За словами Ширана, хоча це і практика, з якою він виріс, його сприйняття змінилося, коли він одружився з Черрі Сіборн. Їхні доньки Ліра Антарктика мають подвійне прізвище Сіборн Ширан.

"Так я ріс, тому що це єдине, що я знав. У моєї мами було прізвище мого батька, і, ви знаєте, я з дуже великої ірландської католицької родини. Прізвище Ширан було моїм. Я думаю, що тільки коли ви одружуєтеся і у вас з'являться доньки, ваше сприйняття — воно змінюється. Не можна просто народитися і вірити в щось. Потрібно якось пережити і перейняти. Тепер я дуже, дуже вірю, що так і має бути — що, вочевидь, потрібно зберігати обидві ідентичності, коли в тебе є діти", — розповів Ед.

Черрі та Ед таємно одружилися в січні 2019 року. Замість шикарного весілля пара провела скромну відокремлену церемонію.

"Ми зробили це вночі, у випадковий день у середині січня, в усамітненні й тиші", — розповідав пізніше журналістам Ед Ширан. Співак додав, що після церемонії пара вирушила додому вдвох їсти каррі. Через кілька місяців подружжя все-таки влаштувало вечірку для друзів. Але, за словами музиканта, не дозволили їм користуватися телефонами під час свята, щоб кадри не потрапили до ЗМІ.

Перша донька пари народилася в серпні 2020 року, друга — у травні 2022-го. Під час, коли пара чекала на Юпітер, у Черрі на шостому місяці діагностували рак, і лікарі навіть розглядали можливість передчасних пологів шляхом кесаревого розтину, щоб дитина не постраждала від препаратів для хіміотерапії. Зрештою Сіборн виносила дитину до терміну і перенесла успішну операцію з видалення пухлини.

Попри те, що він тримає своїх дітей подалі від уваги, музикант відкрито говорить про те, як сильно змінився його спосіб життя відтоді, як він став батьком.

"Ну, я став батьком, і я відчуваю, що мій спосіб життя змінився. Замість того щоб лягати спати о шостій ранку, я встаю о четвертій. Просто здається, що життя має бути таким, яким воно має бути. Це здорово. Я здоровіший, ніж будь-коли. Я займаюся спортом щодня... Я проводжу так багато часу вдома, працюючи над платівкою. Так, я почуваюся людиною. Це добре", говорив він ще 2021 року Джеймсу Кордену на шоу The Late Late Show.

Після народження доньок музикант зробив татуювання у вигляді відбитків ніжок.

Загалом же артист тримає свою сім'ю подалі від уваги ЗМІ, і в його соцмережах практично немає фото з дружиною і дітьми. В основному він ділиться зі своїми 48,6 млн підписників кадрами з професійного життя.

Раніше Фокус писав, що Ед Ширан розповів, як набрав зайвих 25 кілограмів.