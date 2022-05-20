На сьомому небі від щастя. Ед Ширан удруге став батьком

Кумир мільйонів порадував фанатів радісною новиною про поповнення в сім'ї.

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31-річний британський співак Ед Ширан і його дружина, 30-річна Черрі Сіборн, стали батьками вдруге. У пари народилася ще одна дочка. Про це співак повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фотографію крихітних білих шкарпеток.

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"Хочу повідомити вам усім, що в нас народилася ще одна прекрасна дівчинка. Ми обоє так закохані в неї та на сьомому небі від щастя, що ми тепер сім'я із 4-х людей", — підписав співак публікацію.

Нагадаємо, британський музикант і продюсер Ед Ширан і його дружина Черрі Сіборн разом три роки. Вони таємно одружилися в січні 2019 року. Замість розкішного весілля пара провела скромну приватну церемонію. "Ми зробили це вночі, у випадковий день у середині січня, на самоті та в тиші", — розповідав пізніше журналістам Ед Ширан. Співак додав, що після церемонії пара вирушила додому вдвох їсти каррі. Через кілька місяців подружжя все-таки влаштувало вечірку для друзів. Але, за словами музиканта, не дозволили користуватися телефонами під час свята, щоб кадри не потрапили у ЗМІ.

У 2020 році в Еда та Черрі народилася довгоочікувана дочка Ліра Антарктика Сіборн Ширан. Також співак казав, що мріє про велику родину, тому хотів би мати ще дітей.

Фокус раніше розповідав, що британський співак Ед Ширан записав кавер на свою пісню 2Steps разом із українським гуртом "Антитела". Також наприкінці березня він виконав свою відому композицію Perfect, новий трек Bad habits і спільну пісню зі співачкою Камілою Кабейо на благодійному концерті на підтримку України в Бірмінгемі. Разом із Шираном по телемосту мали виступати учасники гурту "Антитіла", але в останній момент організатори заходу відмінили їхню участь, оскільки фронтмен гурту Тарас Тополя служить в українській теробороні, а на концерті не хотіли показувати на екранах людей зі зброєю в руках.

Фокус також розповідав, що 34-річна Ріанна та її бойфренд, музикант A$AP Rocky (Ракім Маєрс) уперше стали батьками. У травні в пари народився син. Ім'я новонародженої дитини поки що зберігають у секреті.