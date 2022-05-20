На седьмом небе от счастья. Эд Ширан во второй раз стал отцом

Кумир миллионов порадовал фанатов радостной новостью о пополнении в семье.

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31-летний британский певец Эд Ширан и его супруга, 30-летняя Черри Сиборн, стали родителями во второй раз. У пары родилась еще одна дочь. Об этом певец сообщил у себя в Instagram, опубликовав фотографию крохотных белых носочков.

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"Хочу сообщить вам всем, что у нас родилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба так влюблены в нее и на седьмом небе от счастья, что мы теперь семья из 4-х человек", — подписал певец публикацию.

Напомним, британский музыкант и продюсер Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн вместе три года. Они тайно поженились в январе 2019 года. Вместо шикарной свадьбы пара провела скромную уединенную церемонию. "Мы сделали это ночью, в случайный день в середине января, в уединении и тишине" — рассказывал позже журналистам Эд Ширан. Певец добавил, что после церемонии пара отправилась домой вдвоем есть карри. Через несколько месяцев супруги все-таки устроили вечеринку для друзей. Но, по словам музыканта, не разрешили им пользоваться телефонами во время праздника, чтобы кадры не попали в СМИ.

В 2020 году у Эда и Черри родилась долгожданная дочь Лира Антарктика Сиборн Ширан. Также певец говорил, что мечтает о большой семье, потому хотел бы иметь еще детей.

Фокус ранее рассказывал, что британский певец Эд Ширан записал кавер на свою песню 2Steps вместе с украинской группой "Антитела". Также в конце марта он исполнил свою известную композицию "Perfect", новый трек "Bad habits" и совместную песню с певицей Камилой Кабельо на благотворительном концерте в поддержку Украины в Бирмингеме. Вместе с Шираном по телемосту должны были выступать участники группы "Антитела", но в последний момент организаторы мероприятия отменили их участие, так как фронтмен группы Тарас Тополя служит в украинской теробороне, а на концерте не хотели показывать на экранах людей с оружием в руках.

Фокус также рассказывал, что 34-летняя Рианна и ее бойфренд, музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые стали родителями. В мае у пары родился сын. Имя новорожденного ребенка пока сохраняют в секрете.