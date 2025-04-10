Эд Ширан объяснил, зачем нужно давать детям двойную фамилию

34-летний британский певец и автор песен Эд Ширан считает, что дети должны иметь две фамилии: матери и отца.

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Почему это так важно, он объяснил в подкасте Call Her Daddy.

В разговоре с ведущей Алекс Купер они, среди прочего, обсуждали женщин, которые берут фамилию мужа в браке. По словам Ширана, хотя это и практика, с которой он вырос, его восприятие изменилось, когда он женился на Черри Сиборн. Их дочери Лира Антарктика имеют двойную фамилию Сиборн Ширан.

"Так я рос, потому что это единственное, что я знал. У моей мамы была фамилия моего отца, и, вы знаете, я из очень большой ирландской католической семьи. Фамилия Ширан была моей. Я думаю, что только когда вы женитесь и у вас появятся дочери, ваше восприятие — оно меняется. Нельзя просто родиться и верить во что-то. Нужно как-то пережить и перенять. Теперь я очень, очень верю, что так и должно быть — что, очевидно, нужно сохранять обе идентичности, когда у тебя есть дети", – рассказал Эд.

Черри и Эд тайно поженились в январе 2019 года. Вместо шикарной свадьбы пара провела скромную уединенную церемонию.

"Мы сделали это ночью, в случайный день в середине января, в уединении и тишине" — рассказывал позже журналистам Эд Ширан. Певец добавил, что после церемонии пара отправилась домой вдвоем есть карри. Через несколько месяцев супруги все-таки устроили вечеринку для друзей. Но, по словам музыканта, не разрешили им пользоваться телефонами во время праздника, чтобы кадры не попали в СМИ.

Первая дочь пары родилась в августе 2020 года, вторая – в мае 2022-го. Во время, когда пара ждала Юпитер, у Черри на шестом месяце диагностировали рак, и врачи даже рассматривали возможность преждевременных родом путем кесарева сечения, чтобы ребенок не пострадал от препаратов для химиотерапии. В конечном итоге Сиборн выносила ребенка до срока и перенесла успешную операцию по удалению опухоли.

Несмотря на то, что он держит своих детей подальше от внимания, музыкант открыто говорит о том, как сильно изменился его образ жизни с тех пор, как он стал отцом.

"Ну, я стал отцом, и я чувствую, что мой образ жизни изменился. Вместо того чтобы ложиться спать в шесть утра, я встаю в четыре. Просто кажется, что жизнь должна быть такой, какой она должна быть. Это здорово. Я здоровее, чем когда-либо. Я занимаюсь спортом каждый день… Я провожу так много времени дома, работая над пластинкой. Да, я чувствую себя человеком. Это хорошо", говорил он еще в 2021 году Джеймсу Кордену на шоу The Late Late Show.

После рождения дочерей музыкант сделал татуировки в виде отпечатков ножек.

В целом же артист держит свою семью подальше от внимания СМИ, и в его соцсетях практически нет фото с женой и детьми. В основом он делится со своими 48,6 млн подписчиков кадрами из профессиональной жизни.

Ранее Фокус писал, что Эд Ширан рассказал, как набрал лишних 25 килограммов.