"Я был на стадии ожирения": Эд Ширан рассказал, как набрал лишних 25 килограмм (фото)

Кумир миллионов признался, что раньше не занимался физическими упражнениями и не следил за своим весом. Но с рождением детей все изменилось, теперь Эд Ширан ограничивает себя во многом и здорово похудел.

Британский певец, музыкант и актер Эд Ширан заявил, что "склонен к полноте". В подкасте Session 24 он откровенно поделился своими методами борьбы с лишним весом, сообщает Mirror.

33-летний певец Bad Habits откровенно рассказал, что он набрал вес после того, как ел только куриные крылышки. Раньше он думал, что отсутствие углеводов в его рационе означает "ни хлеба, ни картофеля фри". Такое питание привело к тому, что Эд набрал лишних 25 килограмм.

"Я был на стадии ожирения, в Америке я думал, что отсутствие углеводов означает отсутствие хлеба и картофеля фри. Я подумал: "Я могу есть куриные крылышки" и просто ел куриные крылышки полтора года. Так я набрал четыре стоуна (25,4 кг — ред.) на куриной диете", — объяснил Ширан.

Несколько лет назад он похудел. С тех пор певец ограничивает себя во многом, он старается поддерживать здоровый вес.

Певец Эд Ширан Фото: Getty Images

"Я склонен к большому набору веса, и я обнаружил, что просто регулярно хожу в спортзал и пытаюсь уменьшить размер порций. У меня нет выключателя, а включатель есть. Например, если передо мной будет много еды, я съем все. Мне сложно остановиться, мне придется заказывать еще и еще, но я стараюсь себя сдерживать", — рассказал музыкант.

Эд также признался, что раньше никогда не занимался физическими упражнениями, а в перерывах между гастролями "пил каждый божий день". Но все прекратилось, когда он стал отцом. 21 января 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой, бывшей хоккеисткой Черри Сиборн. У пары есть двое маленьких дочерей: 3-летняя Лайра Антарктика Сиборн Ширан, и еще одна малышка, имя которой родители держат в секрете.

"С тех пор, как я стал отцом, я стал вести довольно чистый образ жизни. Я слежу за своим здоровьем и своим весом", — отметил Ширан.

Напомним, 20 мая 2022 года сообщалось, что Эд Ширан во второй раз стал отцом. Певец порадовал фанатов радостной новостью о пополнении в семье.