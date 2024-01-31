Эд Ширан своей музыкой распугал животных в кошачьем кафе (видео)

Артист повторил свой эксперимент 10-летней давности. Результат он получил тот же.

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32-летний британский певец Эд Ширан повеселил посетителей Cat Cafe Mocha Lounge в Токио, когда попробовал сыграть и спеть кошкам. Услышав гитару, животные разбежались кто куда. Соответствующее видео музыкант опубликовал у себя в Instagram

"Пытаюсь привлечь на свою сторону тех же котят, которые убежали от меня в 2014 году, тот же результат", – подписал он ролик.

На видео животные собираются покушать со своих мисок. Эд садится перед ними с гитарой и говорит: "Кто хочет послушать песню?"

Как только он заиграл на гитаре, чтобы исполнить свой хит Thinking Out Loud, кошки разбежались.

Кошачье кафе, которое посетил артист, позволяет посетителям выпить кофе или пообщаться, пока кошки бродят по зданию.

В Японии музыкант находится в рамках своего двухлетнего мирового турне "Математика". Он отыграл два концерта в Осаке и в конце недели отправится в Tokyo Dome на свое следующее шоу.

Во время пребывания в Японии Ширан проводил свободное время, изучая местные деликатесы. Например, он попробовал любимое блюдо японской уличной еды "такояки". Это японская закуска в форме шарика, приготовленная из теста на основе пшеничной муки на специальной формованной сковороде, которую обычно наполняют измельченным или нарезанным кубиками осьминогом, обрезками темпура, маринованным имбирем и зеленым луком.

Певец поделился видео, на котором пробует новые блюда, и высказал свое честное мнение.

"Все в порядке, не знаю, съем ли я это еще раз. Куидаоре означает есть до упаду, и это именно то, что я собираюсь сделать сегодня вечером", – говорит он

Эд останется в Азии до марта, выступая на Тайване, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Мумбаи. Между концертами он планирует летать домой, чтобы побыть со своей женой Черри Сиборн и двумя дочерьми – трехлетней Лирой и 21-месячной Юпитер.

Ранее Фокус писал, что Эд Ширан может обеднеть на $100 миллионов из-за плагиата.