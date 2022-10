Эд Ширан может обеднеть на 100 млн долларов из-за плагиата

Британский певец предстанет перед судом присяжных по обвинению в плагиате.

Компания Structured Asset Sales (SAS) LLC хочет отсудить 100 млн долларов у британского исполнителя и автора песен Эда Ширана, сообщает издание Billboard. Он обвиняется в грубом нарушении авторских прав и вскоре это дело рассмотрит суд присяжных в Нью-Йорке.

Поклонники 31-летнего Ширана отлично помнят его хит 2014 года Thinking Out Load. По мнению представителей компании SAS LLC, Эд позаимствовал мотив песни, а также ритмические, инструментальные и динамические элементы у шлягера Let’s Get It One, который исполнил в 1973 году Марвин Гэй. Часть авторских прав на последнее произведение как раз и принадлежит компании SAS LLC, которая подала иск в суд Манхеттэна на плагиат со стороны Ширана.

Это дело находилось в суде с 2018 года, однако адвокаты истца и ответчика твердо стояли на своем, время от времени устраивая перестрелку аргументами и доказательствами. В итоге на днях судья Луи Стэнтон, который ведет это дело, решил ускорить процесс. Заявив при этом, что доводы обеих сторон не слишком убедительны, а значит, решение по делу о плагиате будет принимать суд присяжных. Дата суда будет назначена в ближайшее время. Эду Ширану нужно будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами, а также дать суду присяжных свои объяснения.

Ранее Эда Ширана уже неоднократно обвиняли в плагиате, но безуспешно. Так, в июне этого года он выиграл в Великобритании судебный процесс, на котором его обвиняли в плагиате хита Shape Of You. Более того, истцы вынуждены были компенсировать певцу судебные издержки в размере 1,1 млн долларов. Но в этот раз все гораздо серьезнее. Если Ширана признают виновным, то суд присяжных обяжет его всю прибыль от концертной деятельности направить на удовлетворение иска от компании SAS LLC.

